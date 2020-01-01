Минцифры назвало препятствия для электронных выборов в Украине

Исследование целесообразности внедрения новых избирательных технологий провели IFES при поддержке USAID, UK aid и правительства Канады.

В Минцифры определили, что мешает внедрить электронные выборы в Украине Getty Images

Минцифры разрабатывает систему электронных выборов в Украине, в рамках чего определились основные проблемы на этом направлении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства и Комитета цифровой трансформации Украины в пятницу, 20 марта.

На запрос министерства было проведено исследование целесообразности внедрения новых избирательных технологий Международным фондом избирательных систем (IFES) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Министерства международных дел Канады и британской помощи от правительства Великобритании (UK aid).

Как показали результаты исследования, процесс установления результатов выборов - наиболее критический аспект. Стоит повысить прозрачность и эффективность передачи и обработки данных.

Также отмечается, что ЦИК открыта к внедрению новых технологий. Однако это потребует значительных инвестиций в подготовку и поддержку персонала, в дополнение к стоимости технических решений. В случае внедрения новых технологий, необходимо будет детально учитывать вопросы кибербезопасности.

Еще одна проблема - необходимость стимулировать людей использовать э-услуги, чтобы повысить осведомленность об их возможностях, получить обратную связь и построить доверие.

Наконец, важен государственный механизм идентификации личности, которому будут широко доверять.

Результаты исследования являются значимыми для работы над внедрением электронных выборов в Украине, подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно, что ЕС даст Украине 25 млн евро на диджитализацию. Цель украинского правительства – оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года, отметил премьер.

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