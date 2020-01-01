Спасатели запустили по всей стране авто с громкоговорителями
В каждом регионе Украины спасатели запустили автомобили с громкоговорящими устройствами, которые транслируют аудиообращение с призывом соблюдать правила защиты от коронавируса. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, в Николаевской области спасатели на 21 машине предупреждали жителей микрорайона Намыв и Соляные областного центра, а также в городах Вознесенск, Баштанка, Новая Одесса, Южноукраинск.
На Закарпатье курсируют 15 автомобилей по центральным улицам областного и районных центров. На территории Буковины привлечено 13 автомобилей, из них 2 в Черновцах и 11 в районах области.
Для информирования жителей Кировоградщины привлечено 22 автомобиля: по одному в каждом районе области и 2 авто в Кропивницкому.
В Киеве будут курсировать 8 автомобилей, а на территории Сумской области в 18 административных районах было задействовано 19 единиц техники для осуществления оповещения.
В Донецкой области информирование осуществляется 13 экипажами ДСНС, а на Луганщине - 5.
Для оповещения населения Прикарпатья привлечено 16 автомобилей. В Тернопольской области работает 18 экипажей, которые осуществляют информирование населения о мерах безопасности в условиях карантина.
В Житомирской области 20 единиц техники курсируют по улицам городов и районов, у продуктовых магазинов, аптек и т.д. А жителей Полтавской области спасатели информируют на 29 автомобилях, из которых раздаются аудиообращения.
Cмотрите фотогалерею: Спасатели запустили по всей стране авто с громкоговорителями
Накануне одно из подобных авто с громкоговорителями сняли в Львове.
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