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Во Львове первый случай COVID-19: Садовой рассказал подробности

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У 70-летнего местного жителя подтвердили коронавирусную болезнь.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
пресс-служба ГПУ

Во Львове зарегистрирован первый случай болезни COVID-19, вызванной заражением коронавирусом SARS-CoV-2. Диагноз подтвержден у 70-летнего местного жителя, который неделю назад вернулся домой из Германии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовый.

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“У нас есть первый подтвержденный случай заболевания коронавирус во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии)“, — написал Садовой.

Мэр Львова отметил, что информацию подтвердил главный врач инфекционной больницы. Позитивные результаты анализа показали 2 частные лаборатории - во Львове и в Киеве.

“Больного госпитализируют в инфекционную больницу. Информация передана правоохранительных органам для дальнейшего реагирования“, — отметил Садовой.



Напомним, глава Минздрава Илья Емец обратился к украинцам.

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Теги: Садовой, Коронавирус
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