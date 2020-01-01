Кабмин ввел режим ЧС в Киеве и двух областях

Помимо столицы чрезвычайная ситуация объявлена на Днепропетровщине и Ивано-Франковщине.

Кабмин утвердил режим чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Глава правительства отметил, что ранее соответствующие решения уже были приняты региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в связи с выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией.

Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19, - заявил Шмыгаль.

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Он также сообщил, что председателям государственных администраций указанных регионов даны поручения скоординировать меры по борьбе с распространением острой респираторной болезни на подотчетных им территориях. Также региональное руководство обязали ежедневно информировать Минздрав о ситуации.

Напомним, по состоянию на текущий момент в Украине подтверждены 3 случая смерти от коронавируса COVID-19. Позавчера от этой инфекции скончалась жительница Ивано-Франковска.

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