Есть не перестанут. Почему наша сельхозпродукция востребована за рубежом

Украинских аграриев поддерживает стабильный спрос на внутреннем рынке и растущий экспорт в страны Европы, Азии, а также Африки.

Падение промышленного производства в Украине? Печально, но агросектора спад практически не затронул. Рост АПК в 2019 году хоть и замедлился, но в целом объем производства сельхозпродукции увеличился по сравнению с 2018 годом на 1,1%. 1,3% роста обеспечило растениеводство и 0,5% — животноводство, пишет Павел Харламов в №5 Журнала Корреспондент.

Украинских аграриев поддерживает стабильный спрос на внутреннем рынке и растущий экспорт в страны Европы, Азии, а также Африки. Причем Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сулит мировому сельскому хозяйству довольно радужные перспективы.

По данным ФАО, в течение ближайших 10 лет спрос на аграрную продукцию в мире вырастет на 15%. Прежде всего на зерновые культуры, растительные масла и курятину, по производству которых Украина — в числе мировых лидеров. Так что у отечественных аграриев есть все шансы оседлать волну спроса на продовольствие. Конечно, при условии, что АПК будет обеспечен инвестициями и государство не будет вмешиваться. Иначе нам будет сложно конкурировать с другими странами. Особенно с производителями из Евросоюза, которые ежегодно получают десятки миллиардов евро дотаций.

ВЫПОЛНИТЬ И ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ

По итогам 2019 года производители зерна снова побили прошлогодний рекорд. Аграрии собрали прекрасный урожай зерновых и зернобобовых культур. По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, собрали 75,2 млн тонн, что на 5,1 млн тонн больше, чем в 2018 году. Почти 90% собранного зерна — это пшеница и кукуруза. При этом две трети урожая уйдет на экспорт.

С фруктами ситуация сложнее. Из-за неблагоприятных погодных условий (напомним, что весна 2019 года была дождливой, а лето, наоборот, засушливым) урожай плодов и ягод, по разным оценкам, сократился на 20-25%. Только яблок фермеры собрали на 21% меньше, чем в 2018 году. В то же время экспорт свежих яблок из Украины за 2019 год вырос на 26,5%, а импорт яблок в Украину — в 10 раз. 99% поставок обеспечила Польша.

Урожай овощей и бахчевых культур за 2019 год увеличился на 2,6% — до 9,7%. Лука аграрии собрали на 12,9% больше, чем в 2018 году, огурцов — на 5,3%, капусты — на 4,9%, свеклы — на 4,6%. А вот урожай томатов и картофеля не удался: сборы этих культур оказались на 3,1% и 9,9% меньше, чем годом ранее.

Нарастили объемы животноводы. Производство мяса в Украине, по данным Госстата, за 2019 год выросло на 5% — до 3,48 млн тонн в живом весе. 66% мяса произвели специализированные предприятия, и около 34% — это продукция домохозяйств, то, что принято называть домашним (фермерским) мясом. Производство яиц за 2019 год выросло на 3,7% — до 9,7 млн тонн, а молока сократилось на 3,7% — до 9,69 млн тонн. Это впервые за все годы независимости Украины годовые надои молока упали ниже 10 млн тонн.

(НЕ?)УРОЖАЙ-2020

Аграрии боятся делать прогнозы на 2020 год из-за аномально теплой зимы, которая к тому же сопровождалась очень малым количеством осадков. А это прямая угроза урожаю.

Например, фермеры, которые занимаются выращиванием фруктов и ягод, считают, что все зависит исключительно от весенней погоды. Если весна будет теплой и с достаточным объемом дождей, без заморозков в конце апреля — начале мая, то фруктовый урожай вернет потерянные в 2019 году объемы.

Производство молока может в 2020 году сократиться еще на 3-4%. Связано это с тем, что убыточные фермы пускают скот на мясо. Отказываются от производства молока и многие частные хозяйства, которые не могут соблюдать растущие требования к его качеству.

В Союзе птицеводов Украины говорят об отрицательной рентабельности яичного бизнеса. Поэтому есть вероятность, что производство яиц за 2020 год упадет на 2-3%. Не очень довольны ситуацией в отрасли и свиноводы. Они жалуются на недостаточность господдержки и сложности со сбытом продукции за пределами Украины. В итоге поголовье свиней сокращается уже несколько лет подряд (с 7,4 млн голов в 2015 году до 6 млн голов в 2019 году), что может привести к падению производства свинины.

Тем не менее в МЭРТ уверены, что 2020 год пройдет для сельского хозяйства без эксцессов.

По прогнозам Минэкономики, урожай зерновых сохранится на уровне 2018-2019 годов. То есть аграрии соберут не меньше 70 млн тонн. Как говорится в сообщении министерства, урожайность зерновых и масличных культур будет ежегодно расти на 2-3% за счет внедрения новейших технологий производства и наращивания объемов использования минеральных удобрений.

Производство продукции животноводства в 2020 году, по оценкам Минэкономики, вырастет на 1,3%. Причем рост будет во всех сегментах. Скотоводство увеличится на 1,2%, свиноводство — на 3%, птицеводство — на 0,7%. Вырастет и производство яиц — на 2,5%, а еще на 0,5% подрастет молочная отрасль.

И ЗЕРНО, И МЯСО, И ЯЙЦА

С экспортом у аграриев все совсем неплохо. В Украинском клубе аграрного бизнеса подсчитали, что за 2019 год поставки продукции АПК на внешние рынки выросли на 19% — до $22,2 млрд. А доля сельского хозяйства в общем объеме украинского экспорта достигла 44% (в 2018 году было 38%).

Больше всего экспортеры зарабатывают на продаже за границу зерновых культур, семян масличных, масла, мясопродуктов, а также остатков и отходов пищевой промышленности.

В структуре агроэкспорта наибольший прирост обеспечило растениеводство — плюс 31%. В частности, экспорт пшеницы составил 14,6 млн тонн, кукурузы — 11,4 млн тонн, ржи — 5 млн тонн, ячменя — 3,7 млн тонн. И, что особенно радует, на 7% выросли поставки готовых пищевых продуктов, продажи которых дают возможность производителям получать более высокую прибыль, чем от экспорта сырья.

Украина является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров растительных масел. Прежде всего, подсолнечного. Наша страна входит в тройку лидеров вместе с Российской Федерацией и государствами Евросоюза. Помимо этого, Украина в ТОП-10 производителей и экспортеров кукурузы, на втором месте в мире по реализации рапса на внешнем рынке и в ТОП-3 по экспорту грецких орехов, которые обеспечивают свыше 50% всей экспортной выручки плодоовощного сектора Украины.

Растет экспорт замороженных ягод. Только в течение 2017-2018 годов фермеры увеличили выручку более чем в 1,5 раза. В 2019 году, правда, по предварительным данным, экспорт заморозки сократился где-то на 14-15%. Но потенциал этого направления внушительный. Прежде всего, это касается поставок замороженных ягод клубники, малины, голубики и черники.

Кроме того, Украина — крупный экспортер меда, входит в ТОП-5 производителей этого продукта. Пасечники ежегодно продают за рубеж более 50 тыс. тонн меда. Хотя объемы его производства еще больше — до 80 тыс. тонн в год. И внутренний рынок поглощает около 20 тыс. тонн. Так что еще где-то «десятка» остается у пасечников в запасах.

В мясной отрасли главная позиция экспорта — это курятина. Ее поставки за 2019 год достигли 472 тыс. тонн, что на 19,5% больше, чем в 2018 году. Для сравнения: объем экспорта говядины в 13 раз меньше. Пользуются спросом на мировом рынке и куриные яйца из Украины — экспорт растет на 36-37% ежегодно. Также на нашу страну приходится 2,2% мирового экспорта яиц в денежном эквиваленте.

Корреспондент

ГДЕ НАС ТОЛЬКО НЕТ. И ТАМ НЕТ ТОЖЕ

География поставок продукции украинского АПК внушительная. По данным Минэкономики, экспорт налажен в 175 стран мира. Основные покупатели — это ЕС, страны Азии, Африки, Закавказье, Средняя Азия. На Азию приходится где-то 40% поставок, на ЕС — свыше 30% экспорта. Согласно отчету Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией за 2019 год, Украина — третий по величине торговый партнер ЕС после США и Бразилии.

Если анализировать экспорт в отдельные страны, то Египет — крупнейший покупатель зерновых, Индия и Китай — подсолнечного масла, Ливия — молока и сливок, Саудовская Аравия — мяса птицы. ЕС импортирует из Украины мед, растительное масло, пшеницу и кукурузу, соевые бобы и семена рапса, орехи и замороженные ягоды.

К слову, торговлю с ЕС значительно упрощает Соглашение об ассоциации, позволяющее аграриям экспортировать продукцию без пошлин. Правда, в рамках определенных квот, многие из которых производители «вычерпывают» буквально в первые даже не месяцы, а недели очередного календарного года.

Например, к началу марта 2020 года были полностью использованы квоты на беспошлинные поставки в Евросоюз меда, сахара, круп и муки, виноградного и яблочного сока, кукурузы, а также квартальная квота на курятину. Почти выбраны квоты на обработанные томаты и пшеницу. Но по ряду позиций аграрии не используют квоты в принципе. По баранине, грибам, говядине и свинине, пищевым продуктам. Причина в том, что на некоторую продукцию производители просто не могут найти покупателей, поскольку не выдерживают конкуренции с местными компаниями, либо же у них возникают сложности с получением разрешений на поставки (как в случае с говядиной и свининой).

Тем не менее представители украинского правительства обещают, что в 2020 году смогут договориться с ЕС об увеличении емкости квот на экспорт сельхозпродукции.

А заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по вопросам агрополитики Тарас Высоцкий в декабре 2019 года заявил, что в течение трех-пяти лет аграрии получат доступ к 15 новым рынкам. В приоритете — Китай, экваториальная Африка, Ближний Восток и Северная Африка.

Кстати, с Китаем Украина уже почти завершила переговоры о поставках мяса. В январе 2020 года пресс-служба Минэкономики сообщила о том, что китайская сторона согласовывает протоколы инспекционных и карантинно-санитарных требований к импорту и экспорту мяса птицы.

В ОЖИДАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ

За 2019 год капитальные инвестиции в сельское хозяйство сократились на 16%, или на 10,3 млрд грн — до 54,6 млрд грн. В Украинском клубе аграрного бизнеса это объяснили укреплением гривны и тем, что инвесторы выжидают открытия рынка земли. Тем не менее аграрии все равно являются одними из крупнейших получателей инвестиций, на АПК приходится 10% всех вложений. Для сравнения: капитальные инвестиции в строительство за 2019 год составили около 6 млрд грн, в транспортную сферу — 23 млрд грн, а в торговлю — 24 млрд грн.

Помимо этого, сельхозпроизводители активно привлекают заемные средства. По данным банка Credit Agricole Ukraine, за первое полугодие 2019 года сельхозпроизводители получили в банках 65 млрд грн кредитов, что составляет около 8% всех выданных займов.

Но этого все равно недостаточно. Например, только на покупку тракторов и комбайнов аграриям ежегодно требуется около 40 млрд грн [данные бывшего МинАПК, которое теперь входит в состав Минэкономики]. А в Европейском банке реконструкции и развития подсчитали, что в строительство зернохранилищ и обновление парка железнодорожных вагонов для перевозки зерна нужно вложить около 160 млрд грн.

Да, есть поддержка со стороны государства. На 2020 год в госбюджете предусмотрено для АПК около 4,2 млрд грн. Мизер, особенно по сравнению с Евросоюзом, где ежегодные дотации аграриям составляют порядка 60 млрд евро. Но, как говорится, и на этом спасибо.

Из упомянутых 4,2 млрд грн 1,2 млрд грн пойдут на программу удешевления кредитов. Это компенсация процентов производителям, в результате которой финальная ставка по кредиту не должна превышать 5%. Будет и отдельная программа для тех производителей, которые будут брать кредиты на покупку сельхозземель. В год заемщик сможет получить от государства на эти цели до 5 млн грн.

Откуда еще могут прийти деньги в сельское хозяйство? В результате снятия моратория на продажу сельхозземель и создания свободного рынка земли (стр. …). По оценкам фонда Rothschild, после земельной реформы только в течение первых пяти лет Украина может получить до $10 млрд иностранного капитала, или по $2 млрд в год. Разумеется, львиная доля этих средств осядет в АПК. Но для этого необходимо, чтобы доступ к украинской земле имели иностранцы. А пока что это очень дискуссионный вопрос.

БУДУТ ЕСТЬ УКРАИНСКОЕ

Как уже было сказано, ситуация на мировом рынке продовольствия открывает перед украинскими аграриями большие возможности.

Буквально в феврале 2020 года ФАО пересмотрела прогноз потребления зерновых в мире в сезоне 2019-2020. Он на 1,2%, или на 31,3 млн тонн, выше по сравнению с прогнозом, который был озвучен в декабре 2019 года. Соответственно, увеличены ожидания и по торговле зерновыми в сезоне 2019-2020. Поставки зерна будут на 2,3%, или на 9,4 млн тонн, выше, чем в сезоне 2018-2019. Причем объем торговли пшеницей вырастет на 3,4% и будет связан с активизацией спроса со стороны стран Азии. И в ФАО ожидают, что Украина станет одним из ключевых поставщиков зерна на мировой рынок вместе с ЕС.

Растет спрос в мире и на мясо. В числе основных потребителей говядины и курятины будет Китай, который находится под давлением торговых санкций со стороны США. А Штаты — как известно, один из крупнейших экспортеров говядины и куриного мяса. Вдобавок к этому вспышки африканской чумы среди свиней приводят к сокращению поставок свинины и к ее замещению другими видами мяса. Так что Украина и в этом случае окажется в выигрышной ситуации, особенно на фоне достигнутых договоренностей с Китаем о поставках курятины.

В целом же цены на продовольствие в мире растут уже четыре месяца подряд. Об этом свидетельствует Индекс продовольственных цен ФАО. В январе 2020 года среднее значение индекса составило 182,5 пункта, что почти на 1,3 пункта (0,7%) выше показателей декабря 2019 года и на 11,3% выше показателя января 2020 года. Основной причиной роста индекса стало дальнейшее укрепление цен на растительные масла, сахар и отчасти на зерновые культуры и молочную продукцию.

При этом среднее значение индекса цен на зерновые составило в январе почти 169,2 пункта, что является самым высоким уровнем с мая 2018 года. Индекс цен на растительные масла достиг 176,3 пункта, это наивысший показатель за последние три года. Индекс цен на молочную продукцию по сравнению с январем 2019 года вырос на 10,2%, а индекс цен на сахар добрался до самого высокого уровня с декабря 2017 года.

Насколько повлияет на цены тот самый коронавирусный кризис, который безжалостно бьет по рынкам сырья? Как-то повлияет, но не слишком. Все же еда — это повседневная потребность. Есть люди не перестанут. Могут замедлить строительство и машиностроение, но обеды, завтраки и ужины отложить на будущее невозможно. Китай, который называют сейчас драйвером всемирного экономического торможения, тоже не сократит потребление продовольствия. Растут потребности в еде на Африканском континенте — там бурно развивается горнодобывающая и перерабатывающая промышленность, идет приток населения в города и промышленные поселки. Новые горожане еду не выращивают, а ходят покупать в ближайшие супермаркеты. И это тоже шанс для украинского агробизнеса.