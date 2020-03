Евросоюз впервые отменяет бюджетные ограничения

Бюджетные правила будут смягчены во всех государствах-членах союза, чтобы противостоять кризису, вызванному пандемией коронавируса.

В Евросоюзе вводят дополнительное смягчение бюджетных правил, чтобы дать государствам-членам ЕС возможность выдержать экономические последствия пандемии коронавируса. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter в пятницу, 20 марта.

"Сегодня - это новое, никогда не делавшееся раньше: мы задействовали статью, позволяющую общее освобождение от (бюджетных - ред.) ограничений", - заявила фон дер Ляйен в видеообращении.

По ее словам, "это означает, что национальные правительства могут влить в экономику столько (средств - ред.), сколько им необходимо".

"Мы смягчаем бюджетные правила, чтобы позволить им сделать это", - подчеркнула глава ЕК.

Также фон дер Ляйен выразила удовлетворение "решительным шагом Европейского центрального банка", который объявил программу покупки облигаций на 750 млрд евро в ответ на усугубление экономических и финансовых потрясений, вызванных пандемией коронавируса.

Бюджет Евросоюза возьмет на себя часть бремени по спасению экономики стран ЕС, добавила глава ЕК.

"Выделяются 37 млрд евро, чтобы поддержать сектор здравоохранения и предприятия и сохранить людей на рабочих местах. И мы сделаем еще больше, чтобы поддержать вас и ваши семьи во время этого кризиса", - анонсировала фон дер Ляйен.

Она напомнила, что накануне Еврокомиссия предложила новые правила оказания государственной помощи предприятиям, которые являются "самыми гибкими из когда-либо существовавших".

"Это поддержит ваши предприятия и ваши рабочие места. Ваши правительства теперь смогут помочь многим предприятиям, пострадавшим от этого внезапного удара: отелям, ресторанам, предприятиям транспорта, малым предприятиям, которым грозит закрытие, если им не помочь", - резюмировала фон дер Ляйен.

We promised we'll do everything to support Europeans & companies through the crisis. We deliver. Yesterday we put in place the most flexible ever #StateAid rules to help people+companies. Today we trigger the clause to relax budget rules, enabling govs to pumpinto the economy pic.twitter.com/a7IuuOSQWz — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 20, 2020

Напомним, что ЕЦБ выкупит ценные бумаги на 750 млрд евро. Программа под названием Pandemic Emergency Purchase Programme рассчитана до конца 2020 года. Она станет рекордной по объему.

