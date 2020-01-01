Пьяный коп расстрелял коллегу в Запорожье

Полицейский выстрелил в коллегу и пытался вместе со своим руководством выдать произошедшее за самоубийство.

В Запорожье задержан полицейский, на работе обстрелявший из пистолета своего коллегу. Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции в пятницу, 20 марта.

В тяжелом состоянии 25-летнего младшего лейтенанта полиции госпитализировали с диагнозом огнестрельное ранение лобной области черепа, его прооперировали и изъяли резиновую пулю. Раненый сотрудник находился в состоянии комы.

"В январе этого года Запорожским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ получена информация о самостреле, который произошел в одном из районных отделов полиции Запорожья. По прибытию на место происшествия установлено, что старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции обнаружил в служебном кабинете в бессознательном состоянии коллегу с признаками огнестрельного ранения", - сказано в сообщении.

Тем не менее, первоочередные показания полицейского вызвали сомнения в их правдивости: в утверждениях путался, менял версии произошедшего, указывал разное количество хлопков.

В частности, подозрения вызвало поведение руководства отделения, которое до прибытия руководства ГУНП, работников ДВБ и ГБР позволило капитану полиции беспрепятственно покинуть место происшествия без надлежащего выяснения обстоятельств и проведения первоочередных процессуальных действий. Сотрудники внутренней безопасности НПУ и следователи ГБР заподозрили имитацию попытки самоубийства, с целью укрытия преступления.

Следователи ГБР начали уголовное производство по ст.15 (Покушение на преступление), ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"В рамках досудебного расследования оперативники внутренней безопасности НПУ и сотрудники ГБР установили, что полицейские в вечернее время употребляли спиртные напитки в служебном кабинете. Внезапно, возможно на почве неприязненных отношений, старший оперуполномоченный совершил несколько выстрелов из принадлежащем ему травматического пистолета "Форт 12Р", последний из которых - в голову своему коллеге. Осознав что натворил, стрелок сразу доложил своему руководству, после чего в кабинете было создано имитацию попытки суицида и только тогда вызвана бригада "Скорой". Собранные факты подтвердил и сам потерпевший, когда вышел из комы и дал показания", - добавили в пресс-служба.

Теперь 28-летнему капитану полиции будет объявлено о подозрении по факту совершения покушения на убийство. В случае доказательства вины фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, что ранее в Киеве патрульный на Prius протаранил два авто. Пассажиры одного из Hyundai пытались спровоцировать драку с патрульными в поврежденной Toyota Prius.

Также сообщалось, что в Одессе проверяют причастность копов к похищению женщины. Назначено служебное расследование, на период проведения которого полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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