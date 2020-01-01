Зеленский обсудил COVID-19 с премьером Италии

Президент Украины выразил соболезнования в связи с огромными масштабами пандемии коронавируса в Италии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которой обсудили вопросы координации усилий по борьбе с распространением пандемии и преодоления негативных социально-экономических последствий, вызванных вспышкой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский выразил соболезнования в связи с чудовищными масштабами пандемии коронавируса в Италии, которая унесла жизни более трех тысяч итальянских граждан.

"Отдельно была отмечена важность бесперебойного транспортного обеспечения торговли между странами, в частности, поставок продовольствия, медицинских препаратов и оборудования. Стороны договорились объединить усилия для разблокирования товарно-транспортного сообщения между Италией и Украиной через ограничения, введенные рядом транзитных стран", - говорится в сообщении.

Также украинский президент выразил благодарность правительству Италии за помощь в организации эвакуации граждан Украины, которые были заблокированы на границе со Словенией.

Отдельно обсудили вопрос возвращения домой 125 украинцев, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте обещал, что они прилетят на родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний уже 25 марта.

Президент также поинтересовался состоянием дел у осужденного в Италии украинца Виталия Маркива, передал ему поздравления и пожелал оставаться здоровым.

Дополнительно, учитывая значительный опыт Италии в борьбе с коронавирусом, Владимир Зеленский отметил интерес Украины к налаживанию информационного обмена на уровне служб здравоохранения двух стран с целью изучения новых отраслевых стандартов и рекомендаций, которые внедряются в Италии для противодействия болезни.

Стороны также обсудили меры по продолжению политического диалога на высшем уровне и реализацию договоренностей, достигнутых во время визита президента Украины в Италию 7 февраля этого года.

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Ранее сообщалось, что Италия обновила рекорд по смертности от COVID-19. За последние сутки в Италии зафиксировали 627 случаев смерти от коронавируса. Число погибших в стране превысило четыре тысячи.

Напомним, что Италия обогнала Китай по смертности от COVID-19. За 19 марта в Италии зафиксировали 427 новых случаев смерти от коронавируса. Всего в стране погибли 3405 человек, а в Китае - 3245.

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