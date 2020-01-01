В Украине выросло число зараженных коронавирусом

За день в стране выявили три новых случая заражения: в Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях.

В Украине за день три новых случая коронавируса пресс-служба Слуги народа

В Украине по состоянию на 20:00 пятницы, 20 марта, подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один - в Харьковской, один - во Львовской. Сейчас в Украине три летальных исхода от коронавируса.

Напомним, ранее сегодня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во Львове подтвердили первый случай коронавируса. Положительный результат на вирус показал тест у мужчины, приехавшего из Германии.

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