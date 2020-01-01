Женщина пыталась провезти 2 млн грн через КПВВ Марьинка

Женщина на автомобиле направлялись со стороны ОРДЛО на подконтрольные правительству территории.

В Донецкой области на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Марьинка задержали женщину, которая пыталась провезти более 2 млн грн с временно оккупированной территории в город Курахово. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook в пятницу, 20 марта.

"На КПВВ Марьинка была пресечена попытка незаконного перемещения наличных средств в крупных размерах. Во время осмотра автомобиля ВАЗ 21061, который двигался с временно оккупированных территорий в город Курахово Донецкой области, у пассажирки была обнаружено и изъято свыше 2 миллионов гривен, которые были скрыты под одеждой", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее из отдела полиции в Харьковской области пропали почти 300 тысяч. В Харьковской области из отдела полиции исчезли 10 тысяч долларов. Подозревается сотрудник правоохранительного органа.

Также сообщалось, что житель Кривого Рога вернул 10 тысяч долларов, найденные в магазине. Конверт с деньгами лежал на полу в супермаркете, один из прохожих даже наступил на него. Позже находку вернули владельцу.

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