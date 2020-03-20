Суд закрыл дело и освободил от ответственности "экс-министра ДНР" – СМИ

Уголовное производство против Игоря Ивакина открыли после "спецоперации" СБУ. Позже суд Мариуполя в секретном режиме закрыл дело.

Суд Мариуполя освободил от ответственности и закрыл дело так называемого "экс-министра угольной промышленности" так называемой "ДНР" Игоря Ивакина, которого якобы вывели во время спецоперации Службы безопасности Украины, сообщает Украинская правда.

"Решением суда он освобожден от уголовной ответственности. Решение суда нами оспариваться не будет ", - сказал адвокат Константин Здора.

12 марта Октябрьский райсуд Мариуполя принял решение по делу Ивакина, которого обвиняли в участии в террористической организации. Однако это решение засекречено. Оно содержится в реестре, но без текста и с примечанием, что "информация запрещена для публикации".

Причина в том, что рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании. Закон позволяет это делать для неразглашении охраняемой законом тайны, например, государственной, защиты личной и семейной жизни человека, в интересах малолетнего или несовершеннолетнего лица.

В расписании судебных заседаний указано, что 12 марта суд закрыл производство, а 19 марта решения вступило в силу. Это означает, что стороны не подали жалобы.

При этом имена участников процесса, в том числе, самого Ивакина из расписания заседаний исчезли. Вместо них стоит прочерк. Ранее, в частности, в феврале этого года, когда дело направили в суд, имена были указаны.

Напомним, СБУ вывела с территории сепаратистов экс-"министра" "ДНР". Мужчина согласился дать показания о своей деятельности в незаконно сформированных "органах власти" псевдореспублики.

Напомним, СБУ заявила о вывозе сепаратиста из "ЛНР". Задержанный житель Луганской области принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО.

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