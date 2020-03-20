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В Молдове нашли COVID-19 у вернувшихся из Украины

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У четырех граждан Молдовы, которые посещали Почаевскую Лавру в Тернопольской области, обнаружили коронавирус.
У четырех граждан Молдовы, которые посещали Почаевскую лавру, обнаружили коронавирус
У четырех граждан Молдовы, которые посещали Почаевскую лавру, обнаружили коронавирус

В Молдове заразились COVID-19 четыре человека после поездки в Украину. Об этом сообщает издание Deschide.

Министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну сообщила, что в течении 20 марта в лаборатории обработали 90 тестов на коронавирус, из которых 17 оказались положительными. 

"Из них 12 случаев локального заражения: восемь случаев в Кишиневе, один - в Хынчештах, два - в Сынжерей и один - в Штефан-Водэ. Кроме этого, в пяти случаях вирус обнаружили у граждан, которые недавно вернулись из Украины и России", - сказала Думбрэвяну, передает NewsMaker.

Сообщается, что у четырех пациентов диагностировали коронавирусную болезнь после посещения Почаевской лавры в Тернопольской области.

"В Украине они отправились на экскурсию в Почаев. Экскурсии - это хорошо, но помните, что как результат у нас четыре случая, завезенные из Украины", - заявил президент Молдовы Игорь Додон.

Отметим, что официально в Украине подтверждено 29 случаев коронавирусов. Сейчас в Украине три летальных исхода от коронавируса.

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Теги: Украина, вирусы, Вирус, заболевание, болезнь, Молдова, заболевания, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ПродувКротов    20.03.2020, 22:22
Оценка:  +1
ПродувКротов
РПЦ распространяет короновирус.
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