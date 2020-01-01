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Пандемия в мире и карантин в Украине: фото недели

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Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 16-20 марта 2020 года .
Свадьба во время карантина
Свадьба во время карантина
facebook.com/minjust.official
Cмотрите фотогалерею фото недели 16 20 марта
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 16-20 марта.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в харьковском трамвае разбили стекло, и как в Киеве с рук продают маски по 50 гривен.
 
Врачи всего мира участвуют в челлендже с призывом соблюдать карантин, и свадьба во время карантина.
 
Смотрите также, как в США флорист делает букеты из туалетной бумаги, и какая инсталляция из круп появилась в Санкт-Петербурге.
 
Полиция выявляет нарушителей карантина, транспортный коллапс в городах Украины, и нардепы в Раде в масках.
 
Очередь за марихуаной в Нидерландах, и фото итальянки, которая прикрылась масками от коронавируса.
 
 
 

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Теги: эпидемия, фото, карантин, фоторепортаж, Коронавирус, карантин Киев 2016, Коронавирус в Украине
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Источник: Корреспондент.net

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