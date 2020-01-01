Пандемия в мире и карантин в Украине: фото недели

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 16-20 марта.

Вашему вниманию представляем кадры, как в харьковском трамвае разбили стекло, и как в Киеве с рук продают маски по 50 гривен.

Врачи всего мира участвуют в челлендже с призывом соблюдать карантин, и свадьба во время карантина.

Смотрите также, как в США флорист делает букеты из туалетной бумаги, и какая инсталляция из круп появилась в Санкт-Петербурге.

Полиция выявляет нарушителей карантина, транспортный коллапс в городах Украины, и нардепы в Раде в масках.

Очередь за марихуаной в Нидерландах, и фото итальянки, которая прикрылась масками от коронавируса.