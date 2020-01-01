Пандемия в мире и карантин в Украине: фото недели
Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 16-20 марта 2020 года .
Cмотрите фотогалерею фото недели 16 20 марта
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 16-20 марта.
Вашему вниманию представляем кадры, как в харьковском трамвае разбили стекло, и как в Киеве с рук продают маски по 50 гривен.
Врачи всего мира участвуют в челлендже с призывом соблюдать карантин, и свадьба во время карантина.
Смотрите также, как в США флорист делает букеты из туалетной бумаги, и какая инсталляция из круп появилась в Санкт-Петербурге.
Полиция выявляет нарушителей карантина, транспортный коллапс в городах Украины, и нардепы в Раде в масках.
Очередь за марихуаной в Нидерландах, и фото итальянки, которая прикрылась масками от коронавируса.
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