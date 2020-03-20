Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минздрав: В Украине 41 зараженный коронавирусом

Комментариев: 2
Лаборатория подтвердила новое заражение коронавирусом у женщины в Киевской области, а также на Тернопольщине.
Общее количество выросло до 41
Общее количество выросло до 41

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтверждено 41 случай COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава

Новые случаи были зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях.

Ранее сообщалось, что на Киевщине подтвердили третий случай коронавируса. В Боярке подтвердили коронавирус у жительницы Харькова. Женщина недавно вернулась из Франции.

Также за сегодня в Черновицкой области за день зафиксировали 10 зараженных.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, вирусы, Минздрав, Вирус, заболевание, болезнь, МОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    20.03.2020, 23:28
Оценка:  -4
Boxerogos
В реальности заражённых в сотни раз больше.
ЗаелоПластинку    20.03.2020, 23:56
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
В миллиарды, Антибес, в миллиарды минимум. Продолажай скакать, сказочное
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь