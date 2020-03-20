Минздрав: В Украине 41 зараженный коронавирусом

Лаборатория подтвердила новое заражение коронавирусом у женщины в Киевской области, а также на Тернопольщине.

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтверждено 41 случай COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава

Новые случаи были зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях.

Ранее сообщалось, что на Киевщине подтвердили третий случай коронавируса. В Боярке подтвердили коронавирус у жительницы Харькова. Женщина недавно вернулась из Франции.

Также за сегодня в Черновицкой области за день зафиксировали 10 зараженных.

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