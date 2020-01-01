Как пользоваться автомобилем во время пандемии

Личный автомобиль не избавляет от опасности заражения на 100%. Ситуация осложняется тем, что вирус может жить на поверхностях до нескольких дней.

На время карантина личный автомобиль стал для многих единственным средством передвижения. Однако сделав выбор в его пользу, стоит соблюдать некоторые меры предосторожности. Об этом пишет автомобильный проект CARtaUA.

В первую очередь эксперты рекомендуют обратить внимание на дверные ручки. Часто за них хватаются другие люди. Их следует обрабатывать антисептиком с особой тщательностью. Перед тем же, как сесть в машину, они предлагают соблюдать определенный алгоритм.

Открыть двери

Продезинфицировать руки спиртовым антисептиком после контакта с ручкой

Сесть и только потом касаться предметов

Применять правило следует не только к водителю, но и пассажирам.

Что касается автомобиля, эксперты советуют обратить внимание на рекомендации ВОЗ и Центра контроля заболеваний США. Так, коронавирус убивают:

Вода и мыло

Бытовые отбеливатели

Спиртосодержащие растворы с долей спирта выше 70%

“В салоне автомобиле нельзя использовать отбеливатели - они способны разъесть любой материал в обивке и повредить пластик. Мыльным раствором можно обработать тканевый или кожаный салон, но ткани нужно будет дать высохнуть, поэтому лучше делать это вечером. Спиртовым антисептиком можно обработать все пластиковые детали салона, уделив особенное внимание тем местам, которых вы чаще всего касаетесь”, - советуют эксперты.

Частота мытья автомобиля зависит от того, как часто вы ним пользуетесь.

Ранее ученые заявили, что на большинстве поверхностей новый коронавирус держится около 72 часов.

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