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Семерых украинцев прибывших из Польши госпитализировали

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Всего 20 марта прибыли на спецпоездах из Польши более 600 пассажиров, семерых из которых госпитализировали во Львове.
У прибывших из Польши подозревают коронавирус
У прибывших из Польши подозревают коронавирус

Накануне в Украину прибыли пять поездов из польского Перемышля в Киев. Во время остановки во Львове всем пассажирам провели температурный скрининг, в ходе которого были выявлены заболевшие. Об этом, в пятницу, 20 марта, сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

"В каждом из поездов находилось от 500 до 800 человек. Всем пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове и в результате этих действий семь человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики", - сказал Васько.

Он отметил, что всего во Львове вышли около 660 пассажиров. Те, которые не были госпитализированы, подписали согласие об осведомленности о нормах законов Украины, которые распространяются на прибывающих из-за границы в связи с карантином.

Также Укрзализныця планирует эвакуировать украинцев из Латвии и Литвы. Ранее в МИД заявили, что в Украину из Праги поездом выезжают 900 украинских граждан

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Теги: Польша, Львов, Поезд, карантин, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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