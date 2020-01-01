К борьбе с COVID-19 привлекут студентов-медиков

Власть планирует направить на помощь врачам студентов старших курсов медицинских университетов Украины.

Студентов старших курсов медицинских университетов Украины и интернов могут привлекать к борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом, в пятницу, 20 марта, в эфире программы Свобода слова Савика Шустера сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Таким образом в Минздраве рассчитывают оказать помощь врачам.

"Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине, и мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам", - сказал Ляшко.

По словам главного санитарного врача, около 5-7% заболевших могут оказаться в реанимации, где им потребуется высококвалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, в случае массового распространения COVID-19, украинская власть готова ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины.

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