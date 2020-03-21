Тернопольская область ввела режим ЧС

Накануне у жителя области подтвердили коронавирус, он находится в изоляции. В области решили ввести чрезвычайную ситуацию.

В Тернопольской области ввели режим чрезвычайной ситуации после выявления случая коронавируса, сообщает пресс-служба ОГА.

"В связи с лабораторно подтвержденным случаем заболевания COVID-19 в Залещицком районе областной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС классифицирована медико-биологическая чрезвычайная ситуация, а с 00:00 ч 21.03.2020 на территории Тернопольской области будет введен режим чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении.

57-летний мужчина, у которого подтвердили вирус, сейчас находится в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендована самоизоляция.

Предварительно известно, что мужчина – священнослужитель. По данным пресс-службы ОГА, у мужчины большая семья.

Члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций также рекомендовали принять решение о ЧС городскому штабу.

Для жителей Залещицкого района и в соседних районах усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг.

По состоянию на вечере 20 марта в Украине подтвержден 41 случай коронавируса, 15 из которых за минувшие сутки. Три человека умерли, удин излечился.

Отметим, накануне правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Ранее ЧС ввели в Черновицкой, Житомирской и Киевской областях.

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