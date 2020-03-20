Коронавирусом заболела жена замглавы облсовета Харькова

Коронавирус у харьковчанки выявили в Киевской области, где она и пройдет курс лечения. У замглавы облсовета диагноз пока не подтвержден.

Жителем Харьковской области, у которого выявили коронавирус, оказалась жена заместителя главы Харьковского облсовета Владимира Скоробагача Виктория. Об этом сообщает местное издание Объектив.

Как сообщается, Скоробагач вернулся из Европы, а через несколько дней почувствовал недомогание. У него поднялась температура. Чиновник сделал 4 теста на COVID-19. Все оказались отрицательными.

"Как только появилась температура, сразу пошел на самоизоляцию. Был в начале марта в Европе, в первых числах. Температура появилась через 9 дней. Вообще ни с кем не контактирую. Сдавал 4 теста, все отрицательные. Но у нас, мне кажется, тесты не слишком качественные. Или вообще непонятно, откуда они", - сказал Скоробагач в комментарии сайту Харьков Today.

Чтобы окончательно исключить диагноз коронавирус, Скоробагач купил тест в киевской клинике за 15 000 гривен и отправил его в Германию.

"Сначала в инфекционку сдавал два теста, два раза ПЦР, на кровь, ничего не подтвердилось. Потом в Киеве сдавал, вот эти экспресс-тесты. Сейчас отправил в Германию тест очень дорогой. Держится температура, у меня такого не было никогда. Она не сбивается. Я пью таблетки какие-то, мне назначили", - рассказал о самочувствии заместитель председателя облсовета.

Прежде чем Скоробагач почувствовал себя плохо, он продолжал ходить на работу в Харьковский облсовет. Сейчас он находится на самоизоляции.

Накануне Минздрав сообщил о первом случае коронавируса в Харьковской области, но местный губернатор позже уточнил, что заболевание обнаружили у харьковчанки в Киевской области, она будет лечиться там.

По состоянию на вечере 20 марта в Украине подтвержден 41 случай коронавируса, 15 из которых за минувшие сутки. Три человека умерли, удин излечился.

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