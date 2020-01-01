Итоги 20 марта: Волна вируса в Украине и боль Италии

Читай о самых интересных и важных новостях вчерашнего дня.

Число инфицированных коронавирусом в Украине возросло до 41 человека; за сутки в Италии от вируса скончалось сотни человек: bigmir.net выделяет главные новости вчерашнего дня.

В Украине 41 зараженный коронавирусом

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтверждено 41 случай COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава. Новые случаи были зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях. Также в Черновицкой области подтвердилось 11 случаев.

Италия обновила рекорд по смертности от COVID-19

За последние сутки в Италии зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: погибли 627 человек, всего в стране умерли уже 4032 человека. Также, 5129 человек вылечились после заражения - это на 689 больше, чем было вчера (415 человек). Всего в Италии 37860 пациентов с коронавирусом - на 4670 человек больше, чем накануне.

Общее количество случаев коронавируса, которые включит умерших и тех, кто вылечился, достигло 47021.

В Украине есть первый выздоровевший от коронавируса

В Украине от болезни COVID-19 выздоровел первый пациент. Второй анализ у зараженного коронавирусом из Черновцов показал негативный результат. Об этом в видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

“Мы имеем очень радостную новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он показал отрицательный результат. А значит - можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который оправилась от коронавируса!“, - сказал президент.

Евросоюз впервые отменяет бюджетные ограничения

В Евросоюзе вводят дополнительное смягчение бюджетных правил, чтобы дать государствам-членам ЕС возможность выдержать экономические последствия пандемии коронавируса.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Бюджет Евросоюза возьмет на себя часть бремени по спасению экономики стран ЕС, добавила глава ЕК.

Ватикан разрешил дистанционно отпускать грехи больным COVID-19

Католическая церковь разрешила дистанционно отпускать грехи верующим, которые заболели COVID-19.

Опубликованный декрет гласит, что это касается также медиков, и верующих, ухаживающих за родными, больными коронавирусом, и тех, кто молится за выздоровление больных и скорейшее завершение пандемии. Чтобы получить отпущение грехов, больным нужно прочитать определенное количество молитв, или дистанционно принять участие в важнейших богослужениях.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.