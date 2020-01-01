Кулеба рассказал о коронавирусе у украинских дипломатов

Заболевание подтвердили у одного украинского дипломата, оно проходит в довольно сложной форме.

На данный момент коронавирус подтвержден у одного из украинских дипломатов, у троих - подозрение на заболевание. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Интер.

"К сожалению, у одного из наших сотрудников за границей уже диагностирован коронавирус, и он проходит в довольно сложной форме. Но состояние нашего коллеги стабильное. В другом дипломатическом представительстве трое сотрудников имеют подозрение на коронавирус и находятся в изоляции", - сказал он.

Как известно, за рубежом от коронавируса лечатся 13 украинцев, три украинки умерли в Италии.

При этом в Украине подтвержден 41 случай коронавируса, 15 из которых за минувшие сутки. Три человека умерли, удин излечился.

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