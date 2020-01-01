В Украине коронавирусом заразился священник

Известно, кто стал новым зараженным.

В Тернопольской области зафиксировали первый случай заражения смертельным коронавирусом. Вирус обнаружили у 57-летнего мужчины. Он оказался священнослужителем из города Залещики.

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Об этом сообщили на сайте Тернопольской областной государственной администрации.

По предварительной информации, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Больному оказывают симптоматическое лечение.

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По предварительной информации, у заболевшего священника большая семья. На данный момент устанавливается круг лиц, с которым мог контактировать мужчина. Им порекомендуют самоизолироваться.

Напомним, Тернопольская область ввела режим ЧС. Накануне у жителя области подтвердили коронавирус, он находится в изоляции. В области решили ввести чрезвычайную ситуацию.

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