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В Украине коронавирусом заразился священник

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Известно, кто стал новым зараженным.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
УП

В Тернопольской области зафиксировали первый случай заражения смертельным коронавирусом. Вирус обнаружили у 57-летнего мужчины. Он оказался священнослужителем из города Залещики.

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Об этом сообщили на сайте Тернопольской областной государственной администрации.

По предварительной информации, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Больному оказывают симптоматическое лечение.

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По предварительной информации, у заболевшего священника большая семья. На данный момент устанавливается круг лиц, с которым мог контактировать мужчина. Им порекомендуют самоизолироваться.

Напомним, Тернопольская область ввела режим ЧС. Накануне у жителя области подтвердили коронавирус, он находится в изоляции. В области решили ввести чрезвычайную ситуацию.

 

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Теги: коронавирус, вирус, Тернопольская область, священник
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