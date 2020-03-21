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В Днепр экстренно прибыл борт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Комментариев: 3
За их жизнь будут бороться медики.
Фото ночной эвакуации раненых бойцов
Фото ночной эвакуации раненых бойцов
facebook.com/tpguba

Поздно вечером 20 марта в аэропорт Днепра прибыл военный вертолет, на борту которого находились двое раненых бойцов ВСУ.

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

По данным чиновницы, один из украинских защитников получил тяжелое осколочное ранение лицевого черепа, другой - госпитализирован с бытовой травмой в военный госпиталь.

Одно солнышко с осколочным ранением лицевого черепа, есть ли ранение глаза скажут специалисты областной офтальмологической больницы. В сознании, дышит самостоятельно. Направлен в больницу Мечникова, - написала Губа.

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Она также поблагодарила всех медиков, которые помогли спасти бойцов и оказали необходимую помощь. Чиновница показала фото ночной эвакуации.

Напомним, на Донбассе за день ранены трое военных. Сепаратисты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

 

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Теги: Донбасс, ООС, война, сепаратисты
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Комментариев (3)
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ПродувКротов    21.03.2020, 11:56
Оценка:  +4
ПродувКротов
Где этот наш клоунский перемирец, виртуозно играющий членом на рояле. Пусть поедет в Днепр и объяснит родственникам бойцов, почему так важно не стрелять в российских оккупантов. Преступный приказ "не стрелять" должен быть отменен немедленно.
navigator2    21.03.2020, 12:07
Оценка:  +3
navigator2
від птах миру
ПродувКротов    21.03.2020, 12:11
Оценка:  +1
ПродувКротов
Он тупой клоун, который случайно попал во власть через экран телевизора.
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