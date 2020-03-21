В Днепр экстренно прибыл борт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

За их жизнь будут бороться медики.

Поздно вечером 20 марта в аэропорт Днепра прибыл военный вертолет, на борту которого находились двое раненых бойцов ВСУ.

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

По данным чиновницы, один из украинских защитников получил тяжелое осколочное ранение лицевого черепа, другой - госпитализирован с бытовой травмой в военный госпиталь.

Одно солнышко с осколочным ранением лицевого черепа, есть ли ранение глаза скажут специалисты областной офтальмологической больницы. В сознании, дышит самостоятельно. Направлен в больницу Мечникова, - написала Губа.

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Она также поблагодарила всех медиков, которые помогли спасти бойцов и оказали необходимую помощь. Чиновница показала фото ночной эвакуации.

Напомним, на Донбассе за день ранены трое военных. Сепаратисты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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