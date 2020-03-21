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Коронавирус в Украине: появились обновленные данные

Комментариев: 1
Зафиксирован 41 случай заражения азиатским вирусом.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

В Украине зафиксирован 41 случай коронавирусной болезни COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава сегодня, 21 марта.

По состоянию на 10:00 21 марта в Украине 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. По предварительной информации, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За предыдущие сутки было зафиксировано 15 новых случаев.

Сейчас COVID-19 обнаружен:

  • Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)
  • Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
  • Киевская область - 3 случая
  • Донецкая область - 1 случай
  • Днепропетровская область - 2 случая
  • Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)
  • Львовская область -1 случай
  • Тернопольская область - 1 случай
  • Харьковская область - 1 случай
  • м. Киев - 3 случая

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По данным Минздрава, в течение 21 марта в Центр общественного здоровья поступило 80 подозрений на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 450 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, Кулеба рассказал о коронавирусе у украинских дипломатов. Заболевание подтвердили у одного украинского дипломата, оно проходит в довольно сложной форме.

 

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Теги: коронавирус, вирус, Минздрав
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Комментариев (1)
Кайдаш    21.03.2020, 11:48
Оценка:  +4
Кайдаш
- У Вас коронавирус выявили?
- Да....
- Китайский?
- Обижаете, чистая Италия!
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