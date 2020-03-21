Коронавирус в Украине: появились обновленные данные
В Украине зафиксирован 41 случай коронавирусной болезни COVID-19.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава сегодня, 21 марта.
По состоянию на 10:00 21 марта в Украине 41 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. По предварительной информации, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За предыдущие сутки было зафиксировано 15 новых случаев.
Сейчас COVID-19 обнаружен:
- Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)
- Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
- Киевская область - 3 случая
- Донецкая область - 1 случай
- Днепропетровская область - 2 случая
- Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)
- Львовская область -1 случай
- Тернопольская область - 1 случай
- Харьковская область - 1 случай
- м. Киев - 3 случая
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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По данным Минздрава, в течение 21 марта в Центр общественного здоровья поступило 80 подозрений на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 450 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, Кулеба рассказал о коронавирусе у украинских дипломатов. Заболевание подтвердили у одного украинского дипломата, оно проходит в довольно сложной форме.
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