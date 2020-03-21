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В Харькове СБУ со штурмом ликвидировали бордель

Комментариев: 1
Появилось видео спецоперации.
Фото из места событий
Фото из места событий
Facebook/Vladislav Abdula

Служба безопасности Украины пресекла работу сети борделей в Харькове. Задержаны фигуранты преступной группировки, которые организовывали работу салонов.

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Об этом сообщает глава пресс-центра СБУ Владислав Абдула на своей странице в Facebook

В СБУ отметили, что организаторами преступного бизнеса сталт четверо человек. Они подыскивали женщин, которые находились в трудном материальном положении. Жертвам предлагали высокооплачиваемый доход, не раскрывая деталей, а в процессе так называемого "оформления на работу" склоняли к занятию проституцией.

По данным копов, таким образом в занятие проституцией было втянуто более 100 девушек.

Для координации дельцы создали подпольный "колл-центр". Его операторы принимали заказы от клиентов, размещали в интернете рекламу интим-услуг и объявления для "вербовки" женщин. Конспирируясь, при выходе в интернет, работники контакт-центра использовали карточки иностранных операторов мобильной связи, - рассказал Абдула.

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В рамках данной спецоперации было проведено 9 обысков. В частности, обыски провели в "колл-центре" и по месту жительства участников преступной группы.

На данный момент решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве накрыли сеть стрип-клубов, где процветала проституция. Стриптиз клубы находились на Печерске.

 

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Теги: бордель, Харьков, СБУ
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Комментариев (1)
Кайдаш    21.03.2020, 12:05
Оценка:  +2
Кайдаш
В Харькове СБУ со штурмом ликвидировали бордель. ляди отстреливались до последнего патрона. )))
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