Рада отказалась от Почетного караула из-за карантина

Парламент решил отказаться от традиционной церемонии.

Церемония Почетного караула Национальной гвардии Украины у здания Верховной Рады временно отменяется.

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Об этом сказано на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Отмена распространяется на время установленного карантина из-за распространения коронавируса.

В связи с введением карантина в Украине, с целью предотвращения распространения коронавируса, торжественные церемонии по несению Почетного караула Национальной гвардии Украины у здания украинского парламента - временно приостанавливаются, - сказано в сообщении.

Напомним, на Львовщине почти 50 подозрений на коронавирус. Накануне стало известно о первом подтвержденном случае коронавируса во Львове, но врачи утверждают, что заразившийся уже здоров.

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