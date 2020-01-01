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Рада отказалась от Почетного караула из-за карантина

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Парламент решил отказаться от традиционной церемонии.
Почетный караул
Почетный караул
Укринформ

Церемония Почетного караула Национальной гвардии Украины у здания Верховной Рады временно отменяется. 

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Об этом сказано на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Отмена распространяется на время установленного карантина из-за распространения коронавируса.

В связи с введением карантина в Украине, с целью предотвращения распространения коронавируса, торжественные церемонии по несению Почетного караула Национальной гвардии Украины у здания украинского парламента - временно приостанавливаются, - сказано в сообщении.

Напомним, на Львовщине почти 50 подозрений на коронавирус. Накануне стало известно о первом подтвержденном случае коронавируса во Львове, но врачи утверждают, что заразившийся уже здоров.

 

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Теги: коронавирус, карантин, Верховная Рада
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