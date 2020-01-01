Рада отказалась от Почетного караула из-за карантина
Церемония Почетного караула Национальной гвардии Украины у здания Верховной Рады временно отменяется.
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Об этом сказано на официальном сайте Верховной Рады Украины.
Отмена распространяется на время установленного карантина из-за распространения коронавируса.
В связи с введением карантина в Украине, с целью предотвращения распространения коронавируса, торжественные церемонии по несению Почетного караула Национальной гвардии Украины у здания украинского парламента - временно приостанавливаются, - сказано в сообщении.
Напомним, на Львовщине почти 50 подозрений на коронавирус. Накануне стало известно о первом подтвержденном случае коронавируса во Львове, но врачи утверждают, что заразившийся уже здоров.
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