Испанское ТВ показало разгрузку украинских респираторов
Испанский телеканал RTVE в сюжете о нехватке защитных материалов показал разгрузку респираторов украинского производителя BUK.
Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, как в начале эпидемии коронавируса в Китае украинские предприниматели начали вывозить из страны медицинские маски.
На кадрах видно, что на коробке с логотипом компании написано по-украински "Чистый воздух в любых условиях".
При этом не сообщается, сколько и когда респираторы доставили в Испанию.
Научно-производственное предприятие BUK специализируется на разработке и изготовлении респираторов. Предприятие зарегистрировано в Киеве.
Как известно, с 11 марта до 1 июня из Украины запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Тем временем, Украина накануне отправила в Китай грузовой самолет Ил-76, который привезет лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, маски и аппараты искусственной вентиляции легких.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet