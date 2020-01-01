Испанское ТВ показало разгрузку украинских респираторов

С 11 марта правительство запретило до 1 июня экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Испанский телеканал RTVE в сюжете о нехватке защитных материалов показал разгрузку респираторов украинского производителя BUK.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, как в начале эпидемии коронавируса в Китае украинские предприниматели начали вывозить из страны медицинские маски.

На кадрах видно, что на коробке с логотипом компании написано по-украински "Чистый воздух в любых условиях".

При этом не сообщается, сколько и когда респираторы доставили в Испанию.

Научно-производственное предприятие BUK специализируется на разработке и изготовлении респираторов. Предприятие зарегистрировано в Киеве.

Как известно, с 11 марта до 1 июня из Украины запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Тем временем, Украина накануне отправила в Китай грузовой самолет Ил-76, который привезет лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, маски и аппараты искусственной вентиляции легких.

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