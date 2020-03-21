Аваков требует "тотальный полный карантин"

Министр иностранных дел выступает за более жесткие ограничительные меры на время карантина.

Глава МВД Арсен Аваков анонсировал ужесточение ограничительных мер в связи с коронавирусом и настаивает на введении "тотального карантина".

"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать! Нужно выиграть время, чтобы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы - важен! И потому – тотальный полный карантин – моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти", - пишет министр в Facebook.

Он считает, что в нынешнем положении в стране должны работать только критически необходимые предприятия.

"Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не уволенные, не отправленные за свой счет – на карантине! – об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!" - пишет Аваков.

Глава МВД также считате, что должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование.

"Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше", - резюмировал Аваков.

Напомним, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин, которым запрещаются массовые мероприятия, закрываются все магазины, кроме продуктовых, аптек, АЗС и банков. В больших городах прекратило работу метро, а в некоторых и весь общественный транспорт.

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