Аваков требует "тотальный полный карантин"
Глава МВД Арсен Аваков анонсировал ужесточение ограничительных мер в связи с коронавирусом и настаивает на введении "тотального карантина".
"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать! Нужно выиграть время, чтобы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы - важен! И потому – тотальный полный карантин – моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти", - пишет министр в Facebook.
Он считает, что в нынешнем положении в стране должны работать только критически необходимые предприятия.
"Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не уволенные, не отправленные за свой счет – на карантине! – об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!" - пишет Аваков.
Глава МВД также считате, что должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование.
"Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше", - резюмировал Аваков.
Напомним, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин, которым запрещаются массовые мероприятия, закрываются все магазины, кроме продуктовых, аптек, АЗС и банков. В больших городах прекратило работу метро, а в некоторых и весь общественный транспорт.
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Объясняю ::есть два штампа COVID-19,один протекает легко, другой -очень смертельный (даже здоровые лж ли умирают ), возможно произошла мутации вируса. Но последствия влияния этих вирусов, даже после выздоровления -частичное уничтожение тканей лёгких, сердцв т.д