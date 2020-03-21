Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Аваков требует "тотальный полный карантин"

Комментариев: 6
Министр иностранных дел выступает за более жесткие ограничительные меры на время карантина.
Ограничительные меры усилят, говорит Аваков
Ограничительные меры усилят, говорит Аваков

Глава МВД Арсен Аваков анонсировал ужесточение ограничительных мер в связи с коронавирусом и настаивает на введении "тотального карантина".

 
Ранее заместитель Авакова Антон Геращенко заявил, что в случае массового распространения COVID-19, власть готова ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины.

"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать! Нужно выиграть время, чтобы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы - важен! И потому – тотальный полный карантин – моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти", - пишет министр в Facebook.

Он считает, что в нынешнем положении в стране должны работать только критически необходимые предприятия.

"Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не уволенные, не отправленные за свой счет – на карантине! – об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!" - пишет Аваков.

Глава МВД также считате, что должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование.

"Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше", - резюмировал Аваков.

Напомним, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин, которым запрещаются массовые мероприятия, закрываются все магазины, кроме продуктовых, аптек, АЗС и банков. В больших городах прекратило работу метро, а в некоторых и весь общественный транспорт.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МВД, карантин, Аваков, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Vixerunt    21.03.2020, 13:37
Оценка:  +2
Vixerunt
Пусть тогда делают дотации или снижают цены на основные продукты; почему в стране где переизбыток пшеницы такой дорогой хлеб и мясо.
Vixerunt    21.03.2020, 13:35
Оценка:  +2
Vixerunt
А кормить на карантине тоже будут; а ничего что у людей денег осталось на 2-3 недели. Не все получают по 40 000 грн/месяц. Почти 70 % экономики Укр. в тени, а это значит что зарплаты в конвертах. Вот работодатели и заплатят минималку на которую можно прожить 10 дней с вашими ценами.
БийКацапів    21.03.2020, 13:31
Оценка:  +5
БийКацапів
На жаль, я согдашаюсь с Аваковым.
Объясняю ::есть два штампа COVID-19,один протекает легко, другой -очень смертельный (даже здоровые лж ли умирают ), возможно произошла мутации вируса. Но последствия влияния этих вирусов, даже после выздоровления -частичное уничтожение тканей лёгких, сердцв т.д
Путин-Xyйло    21.03.2020, 13:21
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Давайте отменим Конституцию и все сядем в лагеря, так АваВкову будет легче с "вирусом бороться". Можно даже насовсем, мало ли какой еще "вирус" нападет!
Кайдаш    21.03.2020, 13:09
Оценка:  +12
Кайдаш
Аваков - министр иностранных дел?..... БМ, йа плакалъ
ПродувКротов    21.03.2020, 13:11
Оценка:  +11
ПродувКротов
Разводить виртуальных коров в смартфоне у него неплохо получается. Диджитализация однако
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь