Респираторы в Испанию вывезли до запрета - таможня

Глава таможенной службы прокомментировал сюжет испанского телеканала, в котором показали коробки с украинскими респираторами.

Респираторы вывезли за пару дней до запрета Скриншот из видео

Показанные в сюжете испанского телеканала украинские респираторы были вывезены законно, заявляет глава таможенной службы Максим Нефедов.

"Экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул", - написал он в Facebook.

Нефедов напомнил, что постановление о запрете экспорта товаров противоэпидемического назначения вступило в силу с 11 марта.

"После введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители остановили вывоз уже более 260 тыс. масок и респираторов за границу", - добавил глава таможни.

По его словам, Украина является традиционным экспортером подобной продукции.

"Например, в 2019 году по этому коду было экспортировано 3195 тонн, по февраль 2020 - 394 тонны. При этом страна активно импортирует маски других типов - более 2 млн за 17 дней марта", - сообщил Нефедов.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, как в начале эпидемии коронавируса в Китае украинские предприниматели начали вывозить из страны медицинские маски.

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