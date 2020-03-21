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Респираторы в Испанию вывезли до запрета - таможня

Комментариев: 5
Глава таможенной службы прокомментировал сюжет испанского телеканала, в котором показали коробки с украинскими респираторами.
Респираторы вывезли за пару дней до запрета
Респираторы вывезли за пару дней до запрета
Скриншот из видео

Показанные в сюжете испанского телеканала украинские респираторы были вывезены законно, заявляет глава таможенной службы Максим Нефедов.

"Экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул", - написал он в Facebook.

Нефедов напомнил, что постановление о запрете экспорта товаров противоэпидемического назначения вступило в силу с 11 марта.

"После введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители остановили вывоз уже более 260 тыс. масок и респираторов за границу", - добавил глава таможни.

По его словам, Украина является традиционным экспортером подобной продукции.

"Например, в 2019 году по этому коду было экспортировано 3195 тонн, по февраль 2020 - 394 тонны. При этом страна активно импортирует маски других типов - более 2 млн за 17 дней марта", - сообщил Нефедов.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, как в начале эпидемии коронавируса в Китае украинские предприниматели начали вывозить из страны медицинские маски. 

 

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Теги: Таможня, экспорт, карантин, Нефедов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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MykRom    21.03.2020, 14:50
Оценка:  +7
MykRom
"Да какая разница" - всё помним этот призыв. Но обязательно ли ему следовать?
Мухоморище    21.03.2020, 14:31
Оценка:  +11
Мухоморище
Паскуды.А гарант руки рубать и сажать думает?Твари,30 грн одна маска в аптеке.Пиночета надо в Украину,а не массовика затейника.
ПродувКротов    21.03.2020, 15:02
Оценка:  +3
ПродувКротов
На масках наживается именно гарант. Давно можно было запретить, но не запрещает. Значит навар течет в карман клоуну.
msaxxter    21.03.2020, 14:24
Оценка:  -4
msaxxter
Маски и повязки-это херня.Они практически не защищают.Именно респиратор в наибольшей степени способен предотвратить заражение.Но это уже не имеет никакого значения.Эпидемия коронавируса уже в Украине.
ПродувКротов    21.03.2020, 14:17
Оценка:  +14
ПродувКротов
Угу, никто в говеном вечернем квартале не знал, что ЕС накрывает эпидемия.
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