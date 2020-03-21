Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За сутки в Украине 80 подозрений на COVID-19

Комментариев: 1
За минувшие сутки в Украине подтвердили 15 новых случаев заболевания коронавирусом.
За все время в Украине 450 подозрений на коронавирус
За все время в Украине 450 подозрений на коронавирус

За минувшие сутки в лабораторию Центра общественного здоровья поступило 80 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, сообщает Минздрав.

"В течение 20 марта в Центр общественного здоровья поступило 80 подозрений на COVID-19", - сказано в нем.

Всего с начала года поступило 450 сообщений о подозрении на коронавирус.

Лабораторно подтвержден 41 случай заболевания.

Из них 25 случаев зафиксированы в Черновицкой области, по 3 - в Киеве и Киевской области, по 2 - в Житомирской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, по 1 - в Донецкой, Львовской, Тернопольской и Харьковской областях.

Из этих случаев 3 оказались летальными (по 1 в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях).

В то же время 1 пациент уже выздоровел и выписан из больницы (в Черновицкой области).

При этом в мире за минушие сутки коронавирусом заболели более 31 тысячи человек. Всего на 21 марта в мире зарегистрированы 275 429 подтвержденных случаев заболевания, из них 11 397 – летальные, выздоровели 88 252 человек. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, Минздрав, пандемия, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
msaxxter    21.03.2020, 14:49
Оценка:  -8
msaxxter
Экспресс-тесты не подтвердят отсутствие коронавируса.Это может сделать только полноценное обследоваеие.Но такое обследование проводят лишь в отдельных медучереждениях.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь