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В Житомире водитель скрывал COVID-19 и возил туристов: за дело взялись копы

Комментариев: 9
Мужчина умышленно мог заразить несколько десятков людей.
Мужчина работает в турфирме
Мужчина работает в турфирме
zhitomir.info

Полицейские Житомирской области возбудили уголовное дело против местного жителя, который умышленно скрывал коронавирус и возил туристов в Украину. 

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Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительной информации, в тесный контакт с больным вступали около 30 человек. На данный момент устанавливается круг лиц, которых горе-водитель мог заразить.

Уголовное производство открыто по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования проверяется информация о сокрытии сведений больным Covid-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину, - сказано в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители объяснили мужчине необходимость соблюдения режима самоизоляции.

Напомним, житель Житомира с COVID-19 скрыл подробности поездки в Австрию. Зараженный мужчина работает в турфирме и возил за границу группу людей, о чем умолчал. Правоохранители устанавливают весь круг лиц, с которыми он контактировал.

 

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Теги: коронавирус, Житомир, вирус, заражение, полиция
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Комментариев (9)
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Рики    21.03.2020, 16:41
Оценка:  +3
Рики
Этот человек - неосознанная сволочь, раз так поступил. В других странах такие действия, в условиях мировой панедемии, оцениваются как покушение на умышленное убийство. И в нашей так должно быть, потому что по-другому таким людям не доходит.
Рики    21.03.2020, 16:43
Оценка:  +3
Рики
бессознательная, вернее.
ЗаелоПластинку    21.03.2020, 16:31
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
Знаете ли вы, что журнашлюха Шария Белоглазова дружит с идейным врагом Белецким (был, к примеру, руководителем Правый Сектор-Восток). Поиграем в угадайку: кто помогает Шарию СОЗДАВАТЬ новости про то, как власть в Украине захватили фашисты? Регор оказался марионеткой, так нифига и не поняв
Негорро    21.03.2020, 16:23
Оценка:  -3
Негорро
С менталитетом нашего народа,вымирание-лишь вопрос времени.Одни дебилы положили с прибором на карантин и толпами шляются во дворах и прочих общественных местах.Другие дауны сознательно работают будучи больными,зная что заражают окружающих...
бяка-zluka    21.03.2020, 16:25
Оценка:  +3
бяка-zluka
Ну не все такие богачи как ты..
Рики    21.03.2020, 16:28
Оценка:  +6
Рики
Пересидеть 2 недели строгого карантина - это реально и реально обязательно, чтобы потом не вывозить трупы фурами. Неужели , это непонятно до сих пор ???
Рики    21.03.2020, 16:26
Оценка:  +6
Рики
Согласна.
ИИИИИИИИИИ    21.03.2020, 16:37
Оценка:  -3
ИИИИИИИИИИ
а паташушо бабло.. сцуко - его по статье посадить нужно
psoi    21.03.2020, 16:20
Оценка:  -2
psoi
17500 для начала...
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