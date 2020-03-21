В Житомире водитель скрывал COVID-19 и возил туристов: за дело взялись копы

Мужчина умышленно мог заразить несколько десятков людей.

Полицейские Житомирской области возбудили уголовное дело против местного жителя, который умышленно скрывал коронавирус и возил туристов в Украину.

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Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительной информации, в тесный контакт с больным вступали около 30 человек. На данный момент устанавливается круг лиц, которых горе-водитель мог заразить.

Уголовное производство открыто по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования проверяется информация о сокрытии сведений больным Covid-19 о причастности к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину, - сказано в сообщении.

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Отмечается, что правоохранители объяснили мужчине необходимость соблюдения режима самоизоляции.

Напомним, житель Житомира с COVID-19 скрыл подробности поездки в Австрию. Зараженный мужчина работает в турфирме и возил за границу группу людей, о чем умолчал. Правоохранители устанавливают весь круг лиц, с которыми он контактировал.

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