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Из Египта вернулись более 29 тысяч украинцев

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Украинцы продолжат возвращаться домой из разных стран спецрейсами, несмотря на закрытие границ.
За рубежом еще остаются тысячи украинцев
За рубежом еще остаются тысячи украинцев
AP
Из Египта в Украину вернулись более 29 тысяч граждан. сообщает пресс-служба МИД в субботу, 21 марта.
 
В частности, 25016 ч украинцев прилетели из Шарм-эль-Шейха и 4139. - из Хургады.
 
"Посольство продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами", - говорится в сообщении.
 
На сегодня запланировано еще 29 международных авиарейсов, которыми в Украину вернутся около 6000 человек.

"Высокая вероятность введения более жестких карантинных режимов в других странах, не медлите, обращайтесь к авиакомпаниям, рейсы формируются в зависимости от количества запросов на возвращение", - предупредили в МИД.

Также сегодня в Украину из Парижа прибыл первый специальный рейс со 132 украинцами.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину уже вернули более 50 тысяч граждан.

Ранее в Мининфраструктуры заявили, что до конца недели планируется эвакуировать 90% украинцев, находящихся за рубежом.

Напомним, Украина прекратила авиасообщение с другими странами 17 марта. Аналогичные решения приняли ряд других стран, из-за чего за рубежом застряли десятки тысяч украинцев.

 

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Теги: Египет, украинцы, эвакуация, карантин
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Источник: korrespondent.net

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