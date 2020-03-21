“Я - продюсер”: Сивохо рассказал, что делает в СНБО

Сергей Сивохо рассказал о сильных сторонах, которые помогают работе СНБО.

Внештатный советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший шоумен Сергей Сивохо объяснил, почему ушел в политику и чем занимается в СНБО.

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Об этом он рассказал в интервью изданию DW.

По его словам, многие критикуют его и называют некомпетентным, между тем, опыт в шоу-бизнесе во многом помогает.

Многие говорят: шоумен, что он в этом понимает? Я - продюсер, я умею организовать процесс. Я умею организовать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу, - сказал Сивохо.

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Между тем, Сивохо не стал кривить душой и отметил, что не является экспертом или дипломатом-международником, но у него есть люди, и “они в своем направлении лучшие”.

Он также прокомментировал последние новости из Минска, касательно войны на Донбассе. Консультативный совет в Минске, который уже успели раскритиковать активисты из-за фактически прямого диалога с российскими оккупантами, Сивохо считает таким, который “уравновесит ситуацию”.

На территории Украины сейчас очень много внутренне перемещенных лиц, именно оттуда, они представители тех территорий. И хотят ввести представителей тех территорий, которые сейчас живут на территории Украины. Чтобы были в равных количествах представлены. Это будет Консультативный совет, он не будет влиять ни на что, а они между тем будут между собою разговаривать, - добавил советник секретаря СНБО.

На вопрос, почему же международное сообщество осудило создания этого органа, он ответил, что “если Путин может покупать представителей немецких политсил, то разве Порошенко не может покупать”.

Кроме того, войну на Донбассе Сивохо считает “гибридной, когда страна-агрессор инициирует и поддерживает внутренний конфликт”.

Напомним, Сивохо снова высказался на тему "внутреннего конфликта" на Донбассе. Не отрицая влияние России, скандальный политик однако настаивает на внутреннем характере конфликта.

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