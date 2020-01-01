Дельцы наладили подпольное производство лекарственного дезинфицирующего средства известного бренда.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Волынской области изготовление контрафактных дезинфицирующих средств в промышленных масштабах. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в субботу, 21 марта.

"По версии следствия органов безопасности, дельцы наладили подпольное производство лекарственного дезинфицирующего средства известного бренда. Эксперты подтвердили, что нелегально изготовленный препарат не выполнял противовирусного действия. Его использование могло причинить вред жизни и здоровью населения и привести к непрогнозируемым тяжелым последствиям, в частности ускорению распространения вирусных инфекций", – говорится в сообщении.

В рамках операции правоохранители задержали на выезде из Луцка грузовик, перевозивший фальсификат на сумму более 2 млн гривен, в том числе почти тонну контрафактной антисептической продукции.

Во время проведения следственных действий по месту производства фальсификатов, обнаружено большое количество сырья для изготовления контрафактных лекарственных препаратов, а также гигиенических средств известных европейских брендов.

СБУ начала уголовное производство по статьям о незаконном изготовлении, хранении, сбытн или транспортировке с целью сбыта подакцизных товаров, изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи, а также фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств (ч.2 ст.204, ч.2 ст.199, ч.2 ст.321-1 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Луцке изъяли партию контрафактного антисептика

Ранее сообщалось, что в Волынской обрасти пятеро мужчин с подозрением на коронавирус пытались убежать из Любешовской больницы, куда их поместили на карантин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet