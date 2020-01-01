В центре Одессы пенсионерка погибла под колесами трамвая

Пожилая женщина переходила через полотно, споткнулась о рельсу и упала, из-за чего попала под заднюю тележку трамвая.

Утром в центральной части Одессы произошло смертельное ДТП. На Канатной улице под трамвай попала женщина и погибла, сообщает пресс-служба предприятия Одесгорэлектротранс в субботу, 21 марта.

Отмечается, что пожилая женщина переходила через полотно, споткнулась о рельсу и упала, из-за чего попала под заднюю тележку трамвая, который двигался в направлении Фонтана.

В результате пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью на скончалась на месте до приезда скорой помощи. На месте работала полиция.

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Также сообщалось, что в Днепре загорелся трамвай с людьми. Инцидент произошел в час пик, когда общественный транспорт был переполнен пассажирами.

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