На Харьковщине ввели режим ЧС из-за пандемии

Объекты критической инфраструктуры в Харьковской области будут работать в обычном режиме. Вопрос подвоза работников этих предприятий будет решен.

На территории Харьковской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Такое решение в субботу, 21 марта, приняли во время заседания областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте Харьковской ОГА.

В начале заседания губернатор Алексей Кучер отметил, что накануне у харьковчанки был подтвержден COVID-19.

"Она находится в Киевской области, но сейчас еще не установлен круг лиц, с которыми она общалась, были ли среди них харьковчане. Мы сейчас этим занимаемся, но не можем терять время. С учетом этого и того, что в целом ситуация осложняется, считаем необходимым ввести с сегодняшнего дня чрезвычайную ситуацию в регионе", – сказал Кучер.

В связи с принятым решением руководители структурных подразделений Харьковской ОГА, районов и органов местного самоуправления получили задание обеспечить выполнение мероприятий по нераспространению COVID-19. Будет проанализирован вопрос о возможности полной остановки общественных перевозок в области и разработан порядок действий в этом случае.

В то же время Кучер заверил, что объекты критической инфраструктуры будут работать в обычном режиме, вопрос подвоза работников этих предприятий будет решен.

Руководители районов, граничащих с Луганской и Донецкой областями, согласно распоряжению, выданного по итогам заседания, должны подготовить план действий в случае запрета пересечения границы.

"Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в области будет создан штаб, который возглавит заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк. По его информации, все службы, привлеченные к ликвидации последствий распространения COVID-19, переходят в режим работы в чрезвычайных ситуациях. Касательно медицинских учреждений – пока они готовы к работе в условиях распространения болезни и обеспечены всем необходимым", – говорится в сообщении.

Начальник управление Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко доложил о мерах по обеспечению самоизоляции лиц, вернувшихся в регион из стран с опасной эпидситуацией. Сейчас происходят нарушения режима определенными лицами. Для контроля за режимом обсервации будут привлечены студенты и курсанты учебных заведений системы МВД.

Отметим, накануне правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Ранее ЧС ввели в Тернопольской, Черновицкой, Житомирской и Киевской областях.

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