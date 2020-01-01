Из Лондона вернулось более 350 украинцев – МИД

Граждан Украины доставляют из столицы Великобритании спецрейсами на самолетах компаний МАУ и SkyUp.

В Украину из Лондона прилетели 356 украинца. Об этом сообщает МИД в субботу, 21 марта на своей странице в Faсebook.

"При содействии украинских дипломатов 183 гражданина Украины и лиц, имеющих право въезда на территорию нашего государства, прилетели из Лондона сегодня утром. Они прибыли спецрейсом авиакомпании МАУ", – говорится в сообщении.

Также указано, что сегодня МАУ осуществила еще один рейс по этому маршруту, вернув в Украину еще 173 человека. А в понедельник и вторник украинских граждан из Лондона будут доставлять на самолетах SkyUp.

Ранее в Мининфраструктуры заявили, что до конца недели планируется эвакуировать 90% украинцев, находящихся за рубежом.

Напомним, Украина прекратила авиасообщение с другими странами 17 марта. Аналогичные решения приняли ряд других стран, из-за чего за рубежом застряли десятки тысяч украинцев.

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