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Под Ужгородом пограничники со стрельбой задержали беспилотник

Комментариев: 4
Летательный аппарат направлялся из Словакии в Украину. Он мог использоваться с противоправной целью.
Беспилотник удалось задержать
Беспилотник удалось задержать
Госпогранслужба Украины

Пограничники Чопского отряда перехватили легкий беспилотный летательный аппарат, который вероятно, использовали с противоправной целью. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 21 марта.

Накануне вечером наряд отдела Ужгород услышал в небе шум двигателя. В указанный район немедленно вышла группа реагирования и сотрудники оперативно-розыскного подразделения.

"Через час поисков пограничники установили место полета беспилотного самолета. Он направлялся из Словакии в Украину. Чтобы пресечь правонарушение, военнослужащие осуществили по самолету несколько выстрелов, и тогда он совершил аварийную посадку", – говорится в сообщении.

Беспилотник передан следственно-оперативной группе Нацполиции. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

Cмотрите фотогалерею: Под Ужгородом пограничники со стрельбой задержали беспилотник

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Теги: Закарпатье, стрельба, Ужгород, БПЛА, беспилотник, пограничники, дрон, Госпогранслужба, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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haarp    21.03.2020, 19:12
Оценка:  -8
haarp
" со стрельбой задержали беспилотник " - задержали беспилотник )))))))))
bertal    21.03.2020, 19:19
Оценка:  +1
bertal
смешная статья , согласен.Но все что пытается пересечь нашу границу, должно быть уничтожено
bertal    21.03.2020, 19:20
Оценка:  +1
bertal
незаконно
Путин-Xyйло    21.03.2020, 19:41
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
bertal ОПЗЖ и Мертвечук в любом виде, лучше неживом...
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