Под Ужгородом пограничники со стрельбой задержали беспилотник

Летательный аппарат направлялся из Словакии в Украину. Он мог использоваться с противоправной целью.

Пограничники Чопского отряда перехватили легкий беспилотный летательный аппарат, который вероятно, использовали с противоправной целью. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 21 марта.

Накануне вечером наряд отдела Ужгород услышал в небе шум двигателя. В указанный район немедленно вышла группа реагирования и сотрудники оперативно-розыскного подразделения.

"Через час поисков пограничники установили место полета беспилотного самолета. Он направлялся из Словакии в Украину. Чтобы пресечь правонарушение, военнослужащие осуществили по самолету несколько выстрелов, и тогда он совершил аварийную посадку", – говорится в сообщении.

Беспилотник передан следственно-оперативной группе Нацполиции. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

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