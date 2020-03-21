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В Киеве семь новых случаев COVID-19 – Кличко

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Всего в столице Украины сейчас 10 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Восемь киевлян были инфицированы в Европе.
Киевляне на остановке общественного транспорта
Киевляне на остановке общественного транспорта

В Киеве в субботу, 21 марта, зарегистрировано семь новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин – 29-ти и 39-ти лет и пяти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет", – рассказал Кличко.

Всего в столице Украины сейчас 10 зарегистрированных случаев заражения COVID-19.

По словам Кличко, восемь киевлян были инфицированы в европейских странах – преимущественно во Франции и Германии. Два случая – местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

Из 10 больных – пятеро лечатся в Александровской клинической больнице столицы. Остальные пять – находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей.

Кличко добавил, что ожидаются результаты анализов на коронавирус еще трех тестов, отправленных в референс-лабораторию.

Напомним, по состоянию на утро 21 марта в Украине официально был подтвержден 41 случай коронавируса. Из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Также сообщалось, что с 22 марта в Киеве прекратит работу общественный транспорт из-за пандемии COVID-19. Перевозить по специальным пропускам будут лишь сотрудников критически важных инфраструктурных объектов.

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Теги: вирусы, Киев, Кличко, Вирус, эпидемия, инфекция, пандемия, Виталий Кличко, заражение, Коронавирус, новости Киева, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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barakuda*777    21.03.2020, 21:03
Оценка:  +3
barakuda*777
В Италии за сутки почти 800 жертв, всё правильно сделали что ввели карантин но лучшебы вы раньше на месяц стартанули.
barakuda*777    21.03.2020, 20:53
Оценка:  +1
barakuda*777
Да у нас если проверить, так половина больных а вторая половина уже переболели многие ушли на всегда. Когда тесты толковые пришли а ?
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