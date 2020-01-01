В Украине число случаев COVID-19 выросло до 47

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины уже исследовала более 790 образцов.

В Украине зафиксировано три летальных исхода от COVID-19

Количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Украине за сутки выросло на шесть и достигло 47. Об этом сообщает Минздрав на своей странице в Facebook в субботу, 21 марта.

Отмечается, что сегодня было подтверждено шесть новых случаев в Киеве.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 18 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (2) области и Киев (2).

"Также исследования проводят региональные лаборатории, которые обнаружили случаев инфицирования: Черновицкая – 15, Днепропетровская – 2; Житомирская – 1; Львовская – 1; Киевская – 2; Тернопольская – 1; г. Киев 7, из которых 6 за эти сутки", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день зафиксировано три летальных исхода от COVID-19 в Украине. В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 790 образцов.

Ранее в субботу мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сегодня в столице было подтверждено семь новых случаев коронавируса. Заражение обнаружили у двух женщин и пяти мужчин. По его данным, в Киеве инфицированы 10 человек.

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