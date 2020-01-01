Еще одного нардепа проверяют на COVID-19

Ранее инфицированный Сергей Шахов сообщил о заражении Сергея Вельможного. Сам Вельможный заявил, что первый тест на коронавирус дал негативный результат и он ожидает повторный анализ.

У депутата Верховной Рады Сергея Вельможного и его сына выявили коронавирус. Об этом 21 марта сообщил ранее инфицированный COVID-19 нардеп Сергей Шахов в Facebook

"Пришли тревожные новости, что члены моей команды - Сергей Вельможный с сыном тоже попали в Александровскую больницу. И подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, посмотрим, чтобы не было пневмонии. Это очень важно - вовремя отследить, вовремя обратиться к врачу", - рассказал Шахов.

Как уточнил в Telegram нардеп Александр Дубинский, 16 марта Вельможный находился на согласительном совете Верховной Рады вместе с главами всех фракций.

Сам Вельможный позже сообщил в Facebook , что его с сыном госпитализировали в Александровскую больницу с симптомами, похожими на COVID-19.

"Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно", - отметил он.

В Украине на 21 марта официально подтверждены 47 случаев коронавируса , из них три закончились смертью и один - выздоровлением.

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