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Еще одного нардепа проверяют на COVID-19

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Ранее инфицированный Сергей Шахов сообщил о заражении Сергея Вельможного. Сам Вельможный заявил, что первый тест на коронавирус дал негативный результат и он ожидает повторный анализ.
Народный депутат Сергей Вельможный
Народный депутат Сергей Вельможный
facebook.com/velmoza
 
У депутата Верховной Рады Сергея Вельможного и его сына выявили коронавирус. Об этом 21 марта сообщил ранее инфицированный COVID-19 нардеп Сергей Шахов в Facebook.
 
"Пришли тревожные новости, что члены моей команды - Сергей Вельможный с сыном тоже попали в Александровскую больницу. И подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, посмотрим, чтобы не было пневмонии. Это очень важно - вовремя отследить, вовремя обратиться к врачу", - рассказал Шахов.
 
Как уточнил в Telegram нардеп Александр Дубинский, 16 марта Вельможный находился на согласительном совете Верховной Рады вместе с главами всех фракций.
 
Сам Вельможный позже сообщил в Facebook, что его с сыном госпитализировали в Александровскую больницу с симптомами, похожими на COVID-19.
 
"Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно", - отметил он.
 
Напомним, о заражении Шахова коронавирусом стало известно 18 марта. Позже инфекцию выявили у его жены.

В тот же день были установлены 50 человек, которые контактировали с нардепом. Члены комитета Рады по экологии самоизолировались.

В Украине на 21 марта официально подтверждены 47 случаев коронавируса, из них три закончились смертью и один - выздоровлением.

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Теги: Верховная Рада, народный депутат, заражение, Коронавирус, нардеп, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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