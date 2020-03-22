Возле Попасной ранили украинского военного

Военнослужащий получил осколочное ранение при обстреле противником позиций ВСУ в Луганской области.

В результате обстрела сепаратистами украинских позиций вблизи населенного пункта Попасная, был ранен военнослужащий. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"В результате обстрелов один украинский защитник получил осколочное ранение. Эвакуационной техникой военного доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была оказана надлежащая медпомощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - информировали в штабе.

За сутки 20 марта на Донбассе зафиксировали девять вражеских обстрелов , в результате которых были ранены четверо украинских военных.

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