Возле Попасной ранили украинского военного
Военнослужащий получил осколочное ранение при обстреле противником позиций ВСУ в Луганской области.
В результате обстрела сепаратистами украинских позиций вблизи населенного пункта Попасная, был ранен военнослужащий. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.
Отмечается, что противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
"В результате обстрелов один украинский защитник получил осколочное ранение. Эвакуационной техникой военного доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была оказана надлежащая медпомощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - информировали в штабе.
Напомним, 19 марта в Луганской области от пули снайпера погиб сержант 30-й бригады Алексей Золин из Житомира.
За сутки 20 марта на Донбассе зафиксировали девять вражеских обстрелов, в результате которых были ранены четверо украинских военных.
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