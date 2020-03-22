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Возле Попасной ранили украинского военного

Комментариев: 2
Военнослужащий получил осколочное ранение при обстреле противником позиций ВСУ в Луганской области.
На Донбассе ранен военный ВСУ
На Донбассе ранен военный ВСУ
facebook.com/pressjfo.news
 
В результате обстрела сепаратистами украинских позиций вблизи населенного пункта Попасная, был ранен военнослужащий. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.
 
Отмечается, что противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
 
"В результате обстрелов один украинский защитник получил осколочное ранение. Эвакуационной техникой военного доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно была оказана надлежащая медпомощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - информировали в штабе.
 
Напомним, 19 марта в Луганской области от пули снайпера погиб сержант 30-й бригады Алексей Золин из Житомира.
 
За сутки 20 марта на Донбассе зафиксировали девять вражеских обстрелов, в результате которых были ранены четверо украинских военных.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мистериокс    22.03.2020, 01:11
Оценка:  -7
Мистериокс
Добейте его сразу чтобы не мучался.Всё-равно он воткнёт от коронавируса до лета.
СТЕКЛО_МОЙ    22.03.2020, 01:49
Оценка:  +1
СТЕКЛО_МОЙ
Член тебе в рот пядарас ватный !!!))))))))))))))
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