Глава ОП потратил 3,2 млн гривен на покупку авто
Глава Офиса президента Андрей Ермак задекларировал покупку автомобиля Mercedes-Benz за 2,9 миллиона гривен. Соответствующие данные 20 марта появились в Едином государственном реестре деклараций.
Указано, что 11 марта Ермак приобрел Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 года выпуска) у ООО Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц за 2 972 776 гривен.
Оплата услуг при приобретении автомобиля обошлась в 106 752 гривны, сбор во время приобретения права собственности на легковые автомобили – 123 865 гривен.
В общей сложности, на покупку автомобиля глава ОП потратил 3 203 393 гривны.
Напомним, в феврале Ермак обнародовал декларацию за 2019 год. В частности, он задекларировал квартиру площадью 107,8 кв.м, приобретенную в ноябре 2005 года, автомобиль Тoyota Camry 2015 года выпуска, а также миллионные активы и корпоративные права в ряде компаний.
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