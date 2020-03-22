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Глава ОП потратил 3,2 млн гривен на покупку авто

Комментариев: 2
Андрей Ермак приобрел Mercedes-Benz S 350 2019 года выпуска. Автомобиль стоил 2,9 миллиона гривен, а на его оформление ушло более 230 тысяч гривен.
Глава Офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак
facebook.com/president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак задекларировал покупку автомобиля Mercedes-Benz за 2,9 миллиона гривен. Соответствующие данные 20 марта появились в Едином государственном реестре деклараций.

Указано, что 11 марта Ермак приобрел Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 года выпуска) у ООО Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц за 2 972 776 гривен.

Оплата услуг при приобретении автомобиля обошлась в 106 752 гривны, сбор во время приобретения права собственности на легковые автомобили – 123 865 гривен.

В общей сложности, на покупку автомобиля глава ОП потратил 3 203 393 гривны.

Напомним, в феврале Ермак обнародовал декларацию за 2019 год. В частности, он задекларировал квартиру площадью 107,8 кв.м, приобретенную в ноябре 2005 года, автомобиль Тoyota Camry 2015 года выпуска, а также миллионные активы и корпоративные права в ряде компаний.

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Теги: декларация, Ермак, декларация о доходах, электронная декларация, Офис президента, Андрей Ермак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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vicinq    22.03.2020, 02:56
Оценка:  +9
vicinq
Так время покупки подобрал ПОЛНЫЙ дб..б .!!! Зеленского кореш . деньги по частицам по крохам бизнесменов просит пожертвовать Украина вступает на очень зыпкую почву война идет + долги вирусы что будет не известно, а пятой колоне ермаку свою жо.. надо на новом мерине катать Ну и Г..
Мыкола    22.03.2020, 02:43
Оценка:  -11
Мыкола
Что украинцы за нация такая, в которой во главе всегда оказываются или барыги или безнравственные люди ? Неужели это ЧМО не понимает, что Украина вся в долгах, как в шелках?Где старики живут за чертой бедности и просто нищие. Нет , надо выпендриться ! Надо чтобы его задница ездила на Мерсе !
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