По прогнозу ученых, в Украине могут заразиться 22 млн человек - КГГА

Ориентировочный прогноз НАН касается ситуации, когда противоэпидемические мероприятия будут выполняться на низком уровне.

В Украине COVID-19 может заразиться половина населения

По прогнозу Национальной академии наук Украины, при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий в стране коронавирусом могут заразиться 22,2 миллиона человек. Информация об этом опубликована в протоколе заседания комиссии Киевской городской государственной администрации от 21 марта.

Так, во время заседания был озвучен "ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий относительно возможного инфицирования 22,2 миллиона людей в Украине".

Отметим, что в открытом доступе подобных прогнозов НАН найти не удалось.

Напомним, на 21 марта в Украине официально подтверждены 47 случаев коронавируса , из них три закончились смертью и один - выздоровлением.

По данным МОЗ, в Киеве за последние сутки выявили шесть новых случаев COVID-19, а всего с начала вспышки - девять.

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