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По прогнозу ученых, в Украине могут заразиться 22 млн человек - КГГА

Комментариев: 6
Ориентировочный прогноз НАН касается ситуации, когда противоэпидемические мероприятия будут выполняться на низком уровне.
В Украине COVID-19 может заразиться половина населения
В Украине COVID-19 может заразиться половина населения
 
По прогнозу Национальной академии наук Украины, при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий в стране коронавирусом могут заразиться 22,2 миллиона человек. Информация об этом опубликована в протоколе заседания комиссии Киевской городской государственной администрации от 21 марта.
 
Так, во время заседания был озвучен "ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий относительно возможного инфицирования 22,2 миллиона людей в Украине".
 
Отметим, что в открытом доступе подобных прогнозов НАН найти не удалось.
 
Ранее сообщалось, что Институт молекулярной биологии и генетики НАН разработал тест-системы для диагностики коронавируса.
 
Напомним, на 21 марта в Украине официально подтверждены 47 случаев коронавируса, из них три закончились смертью и один - выздоровлением.
 
По данным МОЗ, в Киеве за последние сутки выявили шесть новых случаев COVID-19, а всего с начала вспышки - девять.

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Теги: академия, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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БийКацапів    22.03.2020, 04:59
Оценка:  0
БийКацапів
Я и не знал, что в Украине ещё 22 Миллиона осталось.
Владимир Зеленомойский приказал " Не стрелять ", только умирать, и выбивает остальные 22 Миллиона в АТО.
Boxerogos    22.03.2020, 04:59
Оценка:  0
Boxerogos
Это самый оптимистичный прогноз.Но даже если 20 миллионов заразятся,то минимум 5% из них умрут(хотя в Италии умирают более 5.А 5% от 20 миллионов-это миллион.Мешки для трупов в таком количестве у нас хоть есть?
Колишній-східняк    22.03.2020, 04:49
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Зараз, коли нас накриє цунамі епідемії (а це станеться, питання лише в тому, раніше чи пізніше), ви дещо дізнаєтесь про ваших близьких та знайомих. Те, що вам може не сподобатись. Поведінка людини у кризовій ситуації непередбачувана, але саме зараз ви побачите те, що є їхньою суттю.
Колишній-східняк    22.03.2020, 04:52
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Хтось, кого ви вважали найліпшим другом, відмовить вам у допомозі, коли вам буде непереливки. Хтось, кого ви зневажали або навіть ненавиділи, підставить вам плече. Залишайтесь людьми. Епідемія (як і війна) колись закінчиться. Як ви пройдете через це випробування, залежить тільки від вас.
Путин-Xyйло    22.03.2020, 04:46
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
ААААА, Мы все умрЬом!? Или только прогноз НАН?
СТЕКЛО_МОЙ    22.03.2020, 04:00
Оценка:  +2
СТЕКЛО_МОЙ
Boxerogos-Антибес
В унитаз пи.дор залез!
Вируса так испугался
Что три раза абасрался !))))
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