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В Украину вернулись более 59 тысяч граждан - МИД

Комментариев: 1
Еще 152 украинца находятся на карантине за рубежом и 16 проходят лечение в странах мира.
Украина вернула в страну более 59 тысяч граждан
Украина вернула в страну более 59 тысяч граждан

В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 59 494 граждан после закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.

Кроме того, 152 украинца находятся за рубежом на карантине. Наибольшее число - в Польше (101 человек).
 
Еще 16 граждан Украины проходят лечение в странах мира. В Германии и Доминиканской Республике - по четыре человека, в Италии, Польше- по два, в ОАЭ, Испании, Нидерландах, на Сейшельских островах - по одному.
 
Выздоровели за пределами Украины шесть граждан: четверо в Японии, по одному в Италии и Польше.
 
Три украинки скончались в Италии.
 
 
 
Напомним, на 21 марта в Украине официально подтверждены 47 случаев коронавируса, из них три закончились смертью и один - выздоровлением.

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Теги: МИД Украины, фото, украинцы, МИД, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мухоморище    22.03.2020, 08:01
Оценка:  0
Мухоморище
Температурку у асех померяли?На большее нет ума и денег.Всё,блть,разворовано.
СТЕКЛО_МОЙ    22.03.2020, 07:26
Оценка:  +6
СТЕКЛО_МОЙ
шарий ватный пядарас
в сраку траханный не раз!!!!
у него во рту залупа
и разорванная дупа )))
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