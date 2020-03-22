В Украину вернулись более 59 тысяч граждан - МИД

Еще 152 украинца находятся на карантине за рубежом и 16 проходят лечение в странах мира.

Украина вернула в страну более 59 тысяч граждан

В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 59 494 граждан после закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.

Кроме того, 152 украинца находятся за рубежом на карантине. Наибольшее число - в Польше (101 человек).

Еще 16 граждан Украины проходят лечение в странах мира. В Германии и Доминиканской Республике - по четыре человека, в Италии, Польше- по два, в ОАЭ, Испании, Нидерландах, на Сейшельских островах - по одному.

Выздоровели за пределами Украины шесть граждан: четверо в Японии, по одному в Италии и Польше.

Напомним, на 21 марта в Украине официально подтверждены 47 случаев коронавируса , из них три закончились смертью и один - выздоровлением.

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