Итоги 21 марта: Карантин ужесточается, COVID-19 в США

Главные новости вчерашенего дня.

Число инфицированных коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине возросло до 47 человека; в Киеве закрывают общественный транспорт для граждан; США вошли в тройку стран по количеству заражений: Bigmir.net выделяет главные новости 21 марта.

В Украине число случаев COVID-19 выросло до 47



Количество официально подтвержденных случаев коронавирусной болезни в Украине достигло 47. 22 марта было подтверждено семь новых случаев в Киеве. В общем вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ Украины исследовала более 790 образцов.



Киев полностью останавливает пассажирские перевозки



Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в столице с воскресенья, 22 марта, полностью прекратят работу пассажирские перевозки граждан. Общественный транспорт будет доступен только работникам экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов, а также сотрудникам стратегических предприятий.



Еще одного нардепа проверяют на COVID-19



Народного депутата из группы "Доверие" Сергея Вельможного и его сына проверяют на коронавирус. Об этом 21 марта сообщил ранее инфицированный COVID-19 нардеп Сергей Шахов. Впрочем, сам Вельможный на данный момент заявляет, что первый тест на коронавирус показал негативный результат.



США вошли в тройку лидеров по заражению COVID-19



США стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. По состоянию на поздний вечер субботы, по данным университета, был в США выявили 26 747 случаев заболевания, 340 летальных исходов, 176 выздоровевших.



Ушла из жизни известный социолог Ирина Бекешкина



Ушла из жизни социолог, директор фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина. На момент смерти Ирине Бекешкиной было всего 68 лет. Причин смерти пока не называют.

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