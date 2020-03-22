COVID-19: За ночь на Львовщине госпитализировали 21 человека

У пациентов подозревают коронавирусную болезнь.

С 17:00 21 марта по 8:00 22 марта во Львовской области с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19 госпитализировали еще 21 людей. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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“Пациенты из города Львова, Дрогобычского, и Стрыйского, Каменка-Бугского районов, Тернопольской и Ривненской областей. Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 53 человека. На самоизоляции находятся 30 человек. За все время выписано - 11 пациентов“, - отметила она.



Тимко подчеркнула, что состояние всех пациентов - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У одной женщины приближено к тяжелому.



Всего во Львовской области с подозрением на заражение коронавирусом обратилось 94 человека. Среди них тесты показали наличие гриппа у 6 человек, у 4 - результаты отрицательные. За всем время на Львовщине у 10 человек не подтвердился COVID-19.



Напомним, по прогнозу НАН, в Украине могут заразиться 22 млн человек.

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