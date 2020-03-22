СМИ нашли у нового министра экономики недвижимость и машины

У Игоря Петрашко есть квартира в Москве и особняк под Киевом, сообщают журналисты. Также нет в декларации нового министра и двух машин.

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не указал в своей декларации квартиру в Москве и особняк в селе Романков под Киевом, сообщают журналисты Схем.

Особняк расположен в элитном коттеджном городке Солнечная долина. Но этот дом на 409 "квадратов" записан на супругу министра Светлану, которая является гражданкой России. Также в ее собственности земля, расположенная здесь же - 15 соток.

А вот в Москве у жены министра есть квартира на 109 кв. м. в Донском районе.

Нет в декларации нового министра и двух машин - Suzuki Vitara S (2016 года выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 года выпуска).

"Я подал без наполнения, потому что вы понимаете, что собрать такое количество документов за столь короткое время невозможно. Сейчас собираю, сегодня уже сделал там новый драфт и надеюсь до установленного законом срока подать исправленную", - рассказал сам министр.

"Я указал только киевскую квартиру, потому что там надо было хоть что-то указать, а это место регистрации, и по процедуре надо было хоть какой-то адрес дать. Все покажем, оно все официальное, мои доходы все официальные - вы увидите через налоговую огромный доход", - добавил Петрашко.

На уточнение, будет ли в декларации отражена московская квартира, в которой имеет долю его жена, министр поблагодарил "за напоминание" и отметил, что "мог бы забыть о ней".

Согласно действующему законодательству, подать изменения в декларацию можно в течение семи дней с момента ее подачи.

Ранее сообщалось, что новый министр экономики подал пустую декларацию. В электронной декларации новоиспеченный чиновник сообщил, что проживает в Киеве в квартире жены.

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