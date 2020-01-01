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В Украине за день более 80 подозрений на COVID-19

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Всего Минздрав получил 531 сообщение о подозрении на коронавирус. Лабораторно подтвержденных 47 случаев COVID-19.
Минздрав за день получил более 80 подозрений
Минздрав за день получил более 80 подозрений

По состоянию на утро 22 марта 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирус, всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Вместе с тем, сообщается, что по состоянию на 10:00 в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они - в Киеве.

Ранее в Киеве запретили доступ на детские и спортплощадки. А также с 22 марта в Киеве прекратит работу общественный транспорт из-за пандемии COVID-19. Перевозить по специальным пропускам будут лишь сотрудников критически важных инфраструктурных объектов.

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Теги: Украина, вирусы, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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