Коронавирус в оккупированном Крыму: Сто новых подозрений за сутки

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в аннексированном Крыму находятся 417 человек.

В оккупированном Крыму за сутки 21 марта на 100 человек увеличилось количество людей с подозрением на коронавирусную болезнь. В общем под медицинским наблюдением находятся 413 человек, 35 из них - на стационаре. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на росСМИ.

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Глава так называемого "минздрава Крыма" Игорь Чемоданов заявил, что состояние первого пациента с подтвержденным COVID-19 в Крыму на данный момент удовлетворительное.



"У нас практически со вчерашнего дня количество увеличилось по динамическим наблюдениям практически на 100 человек за сутки, по каждому работаем. На сегодняшний день в целом уже по динамическим наблюдениям по Крыму у нас 413 человек. И в условиях стационара у нас находится 35 человек. Вчера на границе мы у троих человек взяли анализы и у двоих в аэропорту", - отметил Чемоданов.



Напомним, за вчерашние сутки в Украине зафиксировали 80 новых подозрений на COVID-19.

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