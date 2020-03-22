Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус в оккупированном Крыму: Сто новых подозрений за сутки

Комментариев: 2
Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в аннексированном Крыму находятся 417 человек.
В оккупированном Россией Крыму 100 новых подозрений на COVID-19
В оккупированном Россией Крыму 100 новых подозрений на COVID-19
Крым.Реалии

В оккупированном Крыму за сутки 21 марта на 100 человек увеличилось количество людей с подозрением на коронавирусную болезнь. В общем под медицинским наблюдением находятся 413 человек, 35 из них - на стационаре. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на росСМИ.

Читай также: В самолете из Китая не те тесты, которые нужны - адвокат Закревская

Глава так называемого "минздрава Крыма" Игорь Чемоданов заявил, что состояние первого пациента с подтвержденным COVID-19 в Крыму на данный момент удовлетворительное.

"У нас практически со вчерашнего дня количество увеличилось по динамическим наблюдениям практически на 100 человек за сутки, по каждому работаем. На сегодняшний день в целом уже по динамическим наблюдениям по Крыму у нас 413 человек. И в условиях стационара у нас находится 35 человек. Вчера на границе мы у троих человек взяли анализы и у двоих в аэропорту", - отметил Чемоданов.

Напомним, за вчерашние сутки в Украине зафиксировали 80 новых подозрений на COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Коронавирус, крым
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Cudzoziemiec    22.03.2020, 12:33
Оценка:  +1
Cudzoziemiec
так пускай полированный ублюдок берет это под контроль...
navigator2    22.03.2020, 12:24
Оценка:  +1
navigator2
усе пез-ц скрепним пенсікам, хотіли померти на расіє, бажання буде виконане в найближчий час
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь